Sin dos dedos de Frente

¿Será que observando a nuestro vecino el fin de semana pasado vimos nuestro futuro? ¿La tragicomedia nicaragüense en sus elecciones supuestamente democráticas ha sido una muestra de lo que nos espera? Ojalá que no. Aunque estamos bien metidos ya, y a altísima velocidad, en aquella carretera descendente y peligrosa de la que no se vuelve. Al menos, no ilesos.

Eso es lo que todas las mentes despiertas han visto en el terrible reflejo que nos ha mostrado Nicaragua. Es lo que debería haber visto también una oposición digna de ese nombre, papel al que aspira el FMLN que no ha encontrado nada mejor que hacer que felicitar al Frente sandinista por las elecciones. ¿Hay algún piloto en ese barco? Pues ya no es una deriva; se está ya hundiendo cada vez más. Enclaustrado en el pasado y en intereses dudosos, el Frente no puede ridiculizarse más. No se puede retar así la paradoja y ni hablar de intentar asumirla: no se puede condenar a Bukele y aplaudir a Ortega, hablar de dictadura en El Salvador y de democracia en Nicaragua. Una mínima idea de coherencia supondría u oponerse a los dos, o apoyar a los dos. Su papel y falta de credibilidad actual en la población no necesita eso.

Sin embargo, esa paradoja que nos esgrime muy naturalmente el Frente es interesante. Interesante en la medida en que nos ofrece un sabroso paralelismo con la actitud de Bukele que condena fuerte y abiertamente a Ortega y Murillo cuando aprovecha esa sombra imponente en la región para esconderse, seguirla de cerca y, por qué no, sobrepasarla. Edwin Segura ha percibido y muy bien expresado esa contradicción de Bukele y del FMLN entre lo que dicen sobre un país extranjero y lo que hacen en el territorio nacional, con este excelente quiasmo que compartió en Twitter:

"El FMLN critica a Bukele por seguir los pasos de Ortega, pero aplaude a Ortega.

Bukele critica al FMLN por aplaudir a Ortega, pero sigue los pasos de Ortega".

Segura concluye subrayando el pasado militante de Bukele, un elemento efectivamente aún más notable en este contexto: "No sé por qué esta bonita pareja se separó".

Pues sí, más allá del problema estrictamente interno del futuro (o no) del FMLN, lo que está en juego es el campo libre que se le deja en el panorama político al presidente. La oposición –no solo el Frente claro está, sino también ARENA por supuesto– es la gran responsable del fenómeno Bukele, de su elección y de todo lo que ha generado; por sus errores, torpezas, corrupciones y no ser capaz, por lo tanto, de proponer alternativas viables. No puede fallar más esa clase política actual; debe cuestionarse, reinventarse, renovarse.

Porque no se puede dejar a un presidente gobernar como en un videojuego, como jugando Sims detrás de su computadora, emprendiendo proyectos que nunca dejarán de serlo, mostrando videos de edificios cada vez más delirantes, inventando personajes, familias, historias, para cada vez dejarlos ahí tirados, abandonados. No se puede dejar a un presidente arruinar así la imagen del país en el extranjero y en particular su relación con Estados Unidos. No se puede dejar a su ministro de supuesta "Seguridad" decirle a las familias de desaparecidos que ellas tienen la culpa, por no cuidar lo suficiente a sus hijos. ¿Hasta dónde irán?