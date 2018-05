Sin educación no hay prevención

Para prevenir es imperante educar no solo en lo académico sino también en leyes y regulaciones. Por ejemplo, en prevención de delitos catalogados como lavado de dinero o prácticas delictivas, que como lo he planteado en artículos anteriores proviene no solo del narcotráfico, en este sentido es necesario educar sobre la ley de Lavado de Dinero y Activos (LDA) y en extinción de dominio, a todos los niveles.