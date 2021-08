"Sin miedo al éxito"

Connotados economistas nacionales e internacionales hacen sus valoraciones técnicas y muy profesionales de la situación económica del país. Juristas salvadoreños de gran caletre observan cómo el Estado de derecho se languidece. El mundo pendiente de un país pequeño sin recursos naturales y queriendo competir con ideas de primer nivel. Intelectuales con cabezas bien amuebladas proporcionan esquemas democráticos, escritores de culturas oceánicas dan sus posiciones.

Hay que entender que cuando se hacen sugerencias y recomendables la mayoría no llevan arsénico. Si tanta es la tirria política, está la sociedad civil, donde existen abogados, médicos, etcétera, muy capacitados, algunos de cunas humildes pero con grandes valores morales y principios espirituales que no pertenecen a ningún partido político que muy bien podrían ocupar cargos públicos, como dicen los filósofos contemporáneos la vida diaria es el más eficaz de los maestros.

Con el covid no se necesitaba ninguna estadística, la población la valoraba rápidamente: los limones se pusieron escasos, la gente empezó a abastecerse nuevamente de medicinas, las sirenas de las ambulancias sonaban más frecuente. Por favor, bajen de la nube, vengan a observar cómo está la canasta básica de elevada, pero no manden a sus factótum, ellos les van a decir que todo está normal. El daño que nos están haciendo la historia los va a perseguir, de la respuesta karmática no se salvan. Apuntaba un filósofo español: "la sinceridad no se debe extremar hasta la simpleza, ni la sagacidad hasta la astucia".

Bifurcando, las tales comisiones llevan a declarar a personas que les atribuyen que salieron traviesos, pero es un escarnio que les hacen, es burla con humillación, no es una declaración, es una tortura verbal; dicen que dentro de los declarantes hay personas de la tercera edad con enfermedades cardiovasculares y con esos suplicios puede fallecer cualquiera de ellos y ese mote de "asesinos" con que los va a etiquetar la población no se lo van a quitar.

Conversando con un paletero que todavía no llega al ecuador de su vida me opinaba que nos venden ilusiones, necesidad, esperanza, pero ya les vieron cómo está la jugada (ensayo-error), "que el mero mero a medianoche se sube a la terraza y se conecta con las estrellas y emprende esos viajes astrales y personas con un catalejo kilométrico lo tienen guachado, le gusta el fútbol, ahí hace la conversión de rostro circunspecto, se vuelve animado y juguetón"; usted cómo sabe eso le pregunté, "todos los días ando vendiendo en la calle y platico con mucha gente y los oigo y ellos comentan" me contestó. No dejó de sacarme una sonrisa pero lo tomé como una chanza y le resté importancia, me despido del paletero y me concluye: "mire, yo rezo por este muchacho", luego se marchó con su tintineo de las campanitas ofreciendo sus paletas.

Para estos aprendices de torturadores verbales estaría buena mi madrina que era operada de los codos, no le gustaba gastar, cuando le venían con cuentas alegres o la querían engañar se les quedaba viendo: "mejor cuéntenme ‘la del palo encantado’, tiene más gracia", finalizaba. El séquito de zalameros y asesores que son muy avezados ya le adivinaron de qué pie cojea y le dicen: "déjese ir ‘sin miedo al éxito’". Personalmente creo que Dios nos puede salvar de este infierno y el país de las mil oportunidades.