"Sin miedo al éxito" es una frase que hemos visto o escuchado más de una vez en memes, stickers o conversaciones, y fue popularizada por Paul Villafuerte, un hombre mexicano que saltó a la fama de internet tras un reportaje en el gimnasio popular que él mismo fundó: las Barras de Praderas, en México.

Paul llevó una vida de excesos y en un trágico accidente perdió una pierna. Se deprimió y estuvo a punto de quitarse la vida. Alguien escuchó su historia y lo motivó a ir a ejercitarse en un gimnasio, él comenzó su entrenamiento, pero después, al no poder pagarlo, decidió hacer un gimnasio propio con fierros de un terreno baldío junto a su casa.

Poco a poco limpió el terreno y fue recolectando fierros viejos con los que construyó los aparatos para ejercitarse. Después, invitó a otros jóvenes para que, en lugar de dedicarse al alcohol o las drogas, hicieran ejercicio para despejar la mente, los problemas personales y el estrés. Sobre el origen de la frase, él contó que viene de que en su gimnasio existen unos fierros en los que hay que subir a gran altura, y desde allá él decía que era la "cima del éxito". Para alguien con muletas, subir a esa altura era toda una hazaña, a la que se enfrentaba para demostrarse que era capaz de eso y mucho más.

Aunque parezca que no tiene sentido, porque todos quisiéramos tener éxito en la vida, el miedo al éxito es real. Nos paraliza el precio que hay que pagar, hacer sacrificios o renunciar a ciertas cosas para llegar a él. Muchas veces este miedo no es evidente, puede confundirse con pereza y falta de disciplina, como no establecer metas, rendirse, dejar todo para después o autosabotearse.

Miedo podemos sentir que no somos capaces, miedo a la desaprobación social por el riesgo a tomar, miedo a la dinámica de una vida diferente que reta a salirse de la zona de confort y podría seguir. Sin embargo, para nadie es nueva la frase "quien no arriesga, no gana", y es así, lo vemos todos los días. La persona que prefiere la comodidad de no trabajar y esperar una remesa, o quien evita crecer en su trabajo para salir temprano, tiene un nivel de aspiración y "hambre" de superación diferente a la que está en búsqueda constante de oportunidades de crecimiento y da la "milla extra", sacrificando (temporalmente) su comodidad.

Después de 13 años en una empresa, vi el caso de una amiga que poco a poco fue creciendo y la semana pasada asumió una importante posición regional. Madre de dos pequeños hijos y de carácter decidido, durante el proceso fui testigo de cómo ella demostró su valor de enfrentar grandes retos, posiblemente miedos e inseguridades, pero nunca más grandes que su capacidad y su fe.

Admiro profundamente a las personas como ella, que trabajan desde jóvenes, que combinan actividades académicas, familiares y laborales, que se animan a emprender o cambiar de trabajo en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, para ellas y sus familias y que son curiosas y no dejan de estudiar para aprender y crecer.

Sea en el lugar en el que esté, si hoy tiene la oportunidad de replantearse su propio significado de éxito y aspirar al "bien estar", es un buen momento. Nadie dijo que sería fácil, todo lo bueno comienza con un poco de miedo.