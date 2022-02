Síntomas de debilidad en una entidad

Este es otro de los temas importantes que todo empresario necesita conocer y estar atento, ya que estos síntomas en una entidad se manifiestan, tanto dentro como fuera de ella, mostrándose en muchas áreas del quehacer administrativo, pudiendo en algún momento comenzar a perder mercado y reducir sus utilidades.

Muchos empresarios no prestan atención a este tipo de señales que revelan sus empresas o negocios; posiblemente por estar afanados en otras obligaciones, situación que puede llegar a afectarlos fuertemente en un futuro cercano.

Los síntomas a los que me refiero saltan a la vista en todas las áreas, siendo estas de toda índole, comenzando por el área de mercadeo, que pudiera experimentar una contracción en sus ventas; las razones de dicho fenómeno pudiera darse en asuntos tales como: una probable baja en la calidad o bien presentación y desabastecimiento de los productos, precios no competitivos, la no atención inmediata de los reclamos de los clientes, falta de publicidad, ofertas adecuadas y atractivas, plataforma informática amigable que permita a los clientes acceder a los productos o hacer pedidos en línea con entregas inmediatas.

También es importante estructurar un nuevo diseño y empaque del producto, acompañado de una campaña publicitaria que permita que los clientes perciban las mejoras del producto.

Por el lado de producción, pudiera existir maquinaria obsoleta, deficiencia en la calidad de la materia prima utilizada, ineficiente, controles de calidad, personal calificado, desperdicio, inadecuado programas de producción, insuficientes productos para suplir la demanda, etcétera.

En el área de administración podría ser síntomas en general: la rotación de personal, programas de capacitación, políticas y procedimientos definidos en todas las áreas, falta de una planificación estratégica integral, que permita conocer el rumbo de la entidad, a corto, mediano y largo plazo, falta de una imagen corporativa, exceso de gastos innecesarios, falta de identificación del personal para con la entidad, controles internos adecuados que no permitan delinquir; para ello es necesario un departamento de auditoría fuerte, un sistema contable que permita conocer en tiempo oportuno qué es lo que está pasando en toda la entidad, tanto en la presentación de los estados financieros, informes gerenciales y el cumplimiento de todas las obligaciones gubernamentales y laborales requeridas.

Limitación de recursos económicos y financieros para cancelar todas las obligaciones de la entidad; este tema se evidenció en mi artículo anterior de fecha 18 de enero de 2022, sobre la importancia del capital de trabajo.

La falta de manuales, organigrama, código de ética de la entidad, diagnóstico de riesgos es importantísimo, ya que de no tenerlos, también es síntoma de desorganización.

La reducción de utilidades con tendencias marcadas de pérdidas debe generar motivo de preocupación, ya que son señales importantísimas que algo está pasando, lo cual necesita de inmediato una investigación sobre este tema.

En efecto, las empresas deben conocer de primera mano sus debilidades o síntomas, a fin de corregirlos de inmediato y posicionarse de mejor manera en el mercado, la entidad que no reacciona a estos síntomas de debilidad está destinada al fracaso.

Síntomas de debilidad también suceden en la capacidad y conocimiento de la entidad en los mandos superiores, lo cual deja mucho que desear, debe asegurarse contratar al personal idóneo para ocupar estas posiciones, que cuenten con fortaleza, proactividad, creatividad e identificación para conseguir las metas que se proyectaron, en el plan estratégico.

Realmente en este momento después de pasar por tantos problemas donde la naturaleza, las epidemias que no nos dejan laborar con solvencia, los cambios en la legislación y políticas monetaria son síntomas adicionales que no los podemos prever, pero a los que tenemos que sobreponernos, poniendo atención a los síntomas de la entidad y continuar con el mismo entusiasmo y optimismo que nos caracteriza a los empresarios salvadoreños.