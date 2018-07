Situación económica y fiscal de El Salvador

El desarrollo económico y social de un país está relacionado con el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), dado que representa el monto del valor de todas las actividades transaccionales, ingresos y gastos que se desarrollan dentro de un período, movimiento que proviene de la producción generada por la ciudadanía y apoyada con el manejo de los fondos que llegan al fisco, que constituyen las finanzas públicas, dentro de estos conceptos, los dirigentes de la nación deben programar su ámbito de gestiones, facilitando el accionar de inversiones para el logro del empleo y reducción de la pobreza en el corto y largo plazo.

En consecuencia, el fin primordial de todo gobierno es saber proyectar el incremento de ocupaciones mediante las facilidades para emprender y motivar la inversión, el punto clave se encuentra en concebir el tipo de proyectos a desarrollar para lograr el objetivo y esto lo pueden definir las personas conocedoras de la materia, que están en capacidad de asesorar en la definición de las políticas a seguir, que es la falla en las diferentes administraciones desde 1990 que para el siguiente año el déficit fiscal bajó a -2.8 % y significó un 9.5 % respecto a los años anteriores y en adelante a 2017 vuelve al mismo -2.8 %, con variaciones negativas, 2008 bajó hasta -6.7 %, volviéndose estructural, esto significa que el PIB no alcanza ni para permitir reducir el déficit al nivel de 0 (punto de equilibrio donde no hay ganancia ni déficit), esta situación es real.

La inversión total pública y privada ha sido insuficiente para dinamizar la economía debido a varios factores, tanto externos como internos, tal la delincuencia, insuficiente capital humano capacitado, incluyendo la educación básica, la pasividad, negligencia y mal orientada atracción de inversiones, la falta de oferta de nuestros recursos naturales por explotar, inestabilidad en la protección legal a las empresas extranjeras, entre otros; por lo que urge estudiar la industrialización de plantas alimenticias, medicinales y frutales que se desperdician en abundancia, además serían fuente de ingresos en divisas; todo lo cual generaría gran cantidad de empleo en el agro, la industria y el comercio nacional y foráneo; todo esto sin menoscabo de incrementar la motivación del “emprendedurismo” a diversos niveles desde artesanales, micro y medianas empresas, mediante la enseñanza primaria, secundaria. formación profesional y extraescolar.

La falta de análisis económico y financiero de los macro-proyectos a ejecutar por las dependencias primarias y secundarias del gobierno, aprobados en los presupuestos por la Asamblea Legislativa a finales de cada año y a la hora de solicitar los préstamos externos, solo contribuyen al endeudamiento innecesario, cuando los objetivos no ameritan la inversión o no son verdaderamente rentables para beneficio de la población, erogando pago de intereses que afectan las finanzas del erario y contribuyen a los impagos. La utilización de los fondos públicos ha sido irrespetado, en el curso de cada año se trasladan fracciones de un destino presupuestado a otro, muchas veces sin sentido técnico o antieconómicos y no transparentes, trastornando el desarrollo de los proyectos, supuestamente de desarrollo o mejoramiento de los servicios a la población; es importante a la vez el control adecuado para la aplicación de la legislación de impuestos, dado que la evasión y elusión se ha vuelto costumbre que aparenta ser normal, debe enseñarse su cumplimiento desde la enseñanza primaria en los programas educativos y reformar las disposiciones pertinentes con medidas más drásticas, lo que comprende a los que administran el sistema cuando se comprueba que hay negligencia para retrasar el cobro.