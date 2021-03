Sobre crédito del Fondo Monetario Internacional

El gobierno sostiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solventar el problema de deuda que vence pronto, alejando el fantasma del default. Buena noticia, aunque no es de soplar y hacer botellas, el Fondo es una multilateral que presta a países con problemas, poniendo ciertas condiciones encaminadas a que el país pueda pagarle. Al pagar al FMI el país se vuelve sujeto de crédito para otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial que orienta sus fondos en mejores términos a un mejor desempeño económico y social del país en cuestión, igualmente se vuelve mejor sujeto de crédito para fondos privados.

Es punto interesante de referencia Costa Rica, que recientemente llegó a un acuerdo de crédito por $1,750 millones en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). El acuerdo está sujeto a la aprobación por el Congreso costarricense "de los planes de reforma fiscal con los que las autoridades pretenden generar gradualmente un superávit primario y revertir la tendencia de la deuda pública a una trayectoria descendente y sentar las bases para una recuperación sólida, duradera e inclusiva", ha publicado el FMI.

Costa Rica y El Salvador difieren en una serie de factores, ES tendrá ventaja en que la Asamblea responderá a las peticiones del Ejecutivo necesarias para lograr un acuerdo con el FMI que siempre son duras políticamente, en Costa Rica el Congreso está pulverizado y algunos de los importantes representan o son grupo de interés que se verían afectados por las políticas propuestas.

En cuanto a la negociación, el equipo técnico del FMI negoció con 3 doctores en Economía de las mejores universidades del mundo, uno de ellos fue funcionario del FMI por varios años. En El Salvador, no vemos en el gobierno a nadie con esas cualidades. ¿Será que el GOES cambia su conducta de no incluir asesoría externa a su grupo cercano? En este caso pareciera la necesita.

Las medidas que el FMI busca apuntan a que el sujeto de crédito le pague, no es una institución de caridad, busca que las medidas acordadas con el país se cumplan y sin lugar a dudas apunten a producir un cambio en la tendencia deficitaria y produzcan superávits que generen liquidez, un ajuste fiscal.

Esto en resumen es disminuir gastos e inversiones y generar más ingresos, ya sea por el lado de impuestos o vender activos.

Por el lado del gasto hay mucho que recortar en el tamaño del Estado, en salarios, gastos de operación, de cultivar imagen, de ocurrencias del mandatario, de grandes obras innecesarias, consultorías extranjeras caras, muchas de ellas innecesarias... la austeridad no está en su vocabulario, más bien, su trayectoria muestra una conducta orientada a gastar a manos llenas, sin mucha planificación ni mesura, parece muy difícil que cambie lo que se ve como su naturaleza, aunque no es imposible.

Por el lado de los ingresos, combate a la evasión y la elusión fue eficiente hace años, no es mucho lo que puede recaudarse adicionalmente ahora.

El menú de impuestos es amplio en número pero no en recaudación, subir más el ISR es una opción, disminuirá la competitividad, el tan mencionado predial es quizá necesario, pero recauda poco, hay otros impuestos directos que tampoco recaudan mucho. El favorito del FMI es subir el IVA, porque es el impuesto más eficiente para recaudar. No se ve claro activos para vender.

Todo tiene costo, veamos cómo lo plantea el gobierno.