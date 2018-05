Sobre el crecimiento inclusivo

En primer lugar, El Salvador con 2.3 % de crecimiento para el año 2017 aparece como uno de los países con un nivel por debajo del crecimiento mundial, el cual alcanzó la cifra del 3.9 %, de la región de América Latina con 2.9 % y la región más próxima a nuestro país, me refiero a Centroamérica y República Dominicana (CARD), con 3.8 %, tendencia que se ha venido observando a largo de los últimos años. ¿Es posible un crecimiento inclusivo con estos resultados para El Salvador? Parece que no. Más cuando se considera que lo inclusivo está referido a la reducción del nivel de desempleo y subempleo prevalecientes, así como los niveles de pobreza y la mejora de los componentes del capital humano.

¿Cuánto impacto poseen las políticas públicas para reducir el desempleo, la pobreza y mejorar los niveles de capital humano? ¿Cuánto impactaron los casi 5 mil millones de dólares procedentes de las remesas en esas variables para el año 2017? Esto último no se indica en el estudio.

En segundo lugar, los autores del informe aciertan cuando indican que no obstante el entorno externo favorable, los aparatos económicos nacionales no parecen reaccionar frente a la reducción de los costos referidos a los precios del petróleo, cuando estos se encuentran por debajo de un 30 % del nivel de precios prevaleciente en los últimos tres años; además, la reducción de los niveles de incertidumbre vinculados al control y reducción de los déficits fiscales los cuales para CARD han alcanzado cifras promedio o por debajo del 2.9 %. El entorno internacional ha sido favorable para que las economías de la región hayan reducido su déficit de la cuenta corriente, habiendo observado un crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa, no obstante que el comercio exterior no ha variado en su composición desde hace treinta años. En el informe además se indica de los resultados favorables para las economías en su conjunto durante el año 2017 y se pronostica que para 2018 se mantendrán esas condiciones favorables; sin embargo, no se prevé una mejora en los indicadores macroeconómicos para la región.

En tercer lugar, las apreciaciones en materia de crecimiento económico y capital humano para CADR aparecen por debajo de los resultados alcanzados con respecto a América Latina y al promedio de los países del resto del mundo. La aguda informalización del trabajo, la deserción escolar, los niveles nutricionales y de salud del CADR frente al promedio de América Latina continúan siendo preocupantes y no se presentan propuestas políticas consistentes para superar este desafío.

Por consiguiente, me parecen más que afortunadas las palabras de los comentaristas sobre este informe cuando mencionaron que para procurar nuevas “oportunidades productivas” en el país es necesario ampliar la sostenibilidad fiscal; espacio fiscal que debe de tomar en cuenta cubrir las brechas sociales, así como los pagos de la deuda que se han tornado cada vez más crecientes. Se debe continuar la ruta en donde el espacio fiscal cubra las brechas sociales heredadas; asimismo, elevar los niveles de productividad y de las capacidades productivas. Sin duda alguna es preciso revisar los niveles de inversión pública y privada que requiere nuestra economía, así como detener los niveles crecientes de desigualdad de ingresos que por cierto limitan el crecimiento económico nacional frente al promedio de los países del área.