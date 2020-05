Sobre la economía mundial después de la pandemia... (I)

Una primera referencia de esta reflexión son las proyecciones del ahora célebre economista Nouriel Roubini que, contra la corriente dominante, predijo la crisis financiera de 2009. En un reciente artículo ("The coming greater depression of the 2020s", Project Syndicate, 28 de abril, 2020), identificó 10 tendencias/factores dominantes:

1. Los déficits fiscales mayores en promedio de 10 % financiados con deudas públicas que en muchos países ya eran altas e insostenibles, volviendo también insostenible la deuda del sector privado llevando a masivos defaults y bancarrotas, y a una recuperación anémica (en forma de L).

2. Estas deudas crecerán aún más en el futuro por el envejecimiento de las poblaciones de los países desarrollados que harán las ya impagables deudas del sistema de salud y seguridad social, aún más grandes.

3. Además de la gran recesión, la masiva subutilización de maquinaria y capacidades instaladas, mercados de trabajo (desempleo masivo) y el colapso de precios de las commodities (petróleo y metales industriales), aumenta el riesgo de la deflación (baja generalizada de precios en los bienes y servicios) y de la insolvencia.

4. La monetización de los enormes déficits fiscales para evitar la depresión y la deflación, y los shocks negativos de la reducción de la oferta de la desglobalización acelerada y del renovado proteccionismo, llevarán a la desvalorización de las monedas, y, después, a la estagflación (alta inflación persistente combinada con alto desempleo y demanda estancada).

5. La más amplia disrupción digital de la economía y la aceleración de la velocidad de la automatización, presionando a la baja los salarios, alimentarán las llamas del populismo, el nacionalismo y la xenofobia.

6. La desglobalización, a partir de la más rápida separación de Estados Unidos y China, la mayor parte de países responderán adoptando políticas todavía más proteccionistas para proteger a las firmas domésticas y trabajadores de las disrupciones globales. El mundo pospandémico será marcado por mayores restricciones en el movimiento de bienes, servicios, capital, trabajo, tecnología, data, e información, donde los gobiernos impondrán restricciones a las exportaciones y otras medidas proteccionistas para responder a la crisis.

7. El contragolpe contra la democracia reforzará esta tendencia, beneficiándose frecuentemente los líderes populistas de la debilidad económica, del desempleo masivo y de la creciente desigualdad, reforzando los impulsos de responsabilizar a los extranjeros de la crisis. Los trabajadores de cuello azul y una amplia gama de las clases medias serán más susceptibles a la retórica populista, particularmente a las propuestas para restringir la inmigración y el comercio.

8. La confrontación geoestratégica entre Estados Unidos y China intensificará la separación chino-americana en comercio, tecnología, inversiones, data y arreglos monetarios.

9. La nueva guerra fría entre Estados Unidos y sus rivales -China, Rusia, irán y Corea del Norte- potenciará la ciber guerra clandestina, integrando más al sector privado de la tecnología en el complejo industrial de la seguridad nacional.

10. Las pandemias y los muchos síntomas mórbidos del cambio climático serán más frecuentes, severos y costosos en los próximos años, acelerando la disrupción medioambiental.

El autor concluye afirmando que estos diez riesgos amenazan alimentar esta tormenta perfecta que barrería toda la economía global en una década de desesperación. Para los 2030 la tecnología y un liderazgo político más competente podrían reducir, resolver, o minimizar muchos de estos problemas, dando nacimiento a un orden internacional más inclusivo, cooperativo y estable. Cualquier final feliz asume que encontremos una vía para sobrevivir la mayor gran depresión que está por llegar.

En próximas entregas nos referiremos a otros analistas y compartiremos nuestras propias valoraciones sobre la economía mundial después de la pandemia. Contrariamente a la caracterización mayoritaria de "recesión", calificamos esta crisis de "depresión" en las seis columnas que le dedicamos al tema ("Los devastadores efectos de la depresión y de la crisis económica mundial en las pequeñas economías de Centroamérica. ¿Qué hacer?" (I-VI)).