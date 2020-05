Sobre la economía mundial después de la pandemia... (II)

Una de las principales tendencias dominantes de los analistas y pensadores globales subrayada por Roubini es la confrontación geoestratégica entre Estados Unidos y China "que intensificará la separación chino-americana en comercio, tecnología, inversiones, data, y arreglos monetarios". La forma como ambas potencias administren, avancen o retrocedan en esa confrontación determinará el nuevo orden económico y geopolítico mundial.

En su último artículo -El Futuro del Poder Global (Project Sindicate, 25 de mayo, 2020-, Joschka Fischer, exministro de relaciones exteriores y exvicecanciller de Alemania (1998-2005), afirmó: "Muchos signos sugieren que China, la superpotencia emergente, va a prevalecer, inaugurando el siglo de Asia del Este… Mientras los Estados Unidos permanecen empantanados en un pensamiento de corto plazo, China se está estableciendo como una fuente alternativa de liderazgo e inversiones globales, siguiendo pacientemente una estrategia de largo plazo para explotar el vacío geopolítico creado por el viraje hacia adentro de América... La pandemia está reforzando la impresión general que los Estados Unidos es una superpotencia decadente, a ser sustituida pronto por una China estratégicamente sorda y económicamente dinámica. La vieja historia del ascenso y caída de las grandes poderes está siendo ahora escrita por un virus. Solo podemos desear que este capítulo se juegue pacíficamente".

Fischer plantea que la alternativa para el Occidente es perseguir una contención de largo plazo sobre la base de la rivalidad estratégica, impulsando la cooperación pero distinguiendo entre involucramiento estratégico y sumisión.

Muchos entonces plantean que dicha contención y cooperación depende en gran parte de la reestructuración de la gran potencia estadounidense, paulatinamente debilitada económica, política e institucionalmente en las últimas décadas, y muy aceleradamente durante el gobierno de Trump.

Una Agenda Post-Trump implicaría, económicamente, "un plan para generar más buenos trabajos, lo que requiere un aumento en las inversiones en tecnologías que aumenten la productividad del trabajador y lleven a nuevas oportunidades de empleo. También requiere fortalecer las instituciones laborales-mercado y las protecciones para los trabajadores, incluyendo salarios mínimos y acuerdos colectivos que induzca a las firmas a construir relaciones de largo plazo con sus empleados, en lugar de optar por automatización que reemplace a los trabajadores u off-shores. Asimismo, mejorar y reforzar las regulaciones antimonopólicas que reducirían el poder laboral-mercado de las grandes corporaciones, fomentando mayor competencia e innovación, y sentando las bases para una crecimiento mayor de la demanda laboral" (Daron Acemoglu, "The Post- Trump Agenda, project", 16 de marzo, 2020).

También incluiría, según este autor, una democratización política, reduciendo la influencia del dinero en la política, dándole más voz a los ciudadanos, regulando el acceso a los políticos y a los más importantes servidores públicos, y mayor transparencia en todas las etapas del proceso de formulación de políticas. Incluiría además fortalecer la independencia y experiencia de la burocracia y el sistema judicial.

En su último artículo de opinión, a sus 97 años, el estratega de la política internacional y de seguridad de Estados Unidos que diseñó y ejecutó el acercamiento a China hace cuatro décadas y media, Henry Kissinger, advirtió: "La pandemia ha hecho resurgir el anacronismo, reviviendo la ciudad amurallada en una época donde la prosperidad depende del comercio global y del movimiento de la gente. El retiro global del balance del poder con legitimidad causará que el contrato social se desintegre tanto doméstica como internacionalmente… Los desafíos históricos para los líderes son gerenciar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría encender el mundo en llamas" (Henry Kissinger, "The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order, The Wall Street Journal", 3 de abril, 2020).