Sobre la marihuana medicinal

La aproximación a la legalización de la marihuana tiene dos grandes vertientes, el primero es el uso medicinal en el cual la aprobación mundial es casi unánime y cada día tiene nuevos países y estados adeptos. La segunda es el uso recreativo, en el cual hay más debate y reticencia. Este último, sumado al consumo medicinal en donde se han vuelto legales, ha creado una potente industria que genera miles de millones de dólares, empleos e impuestos. El debate está vigente a nivel mundial.

La investigación científica, el aumento de países que legalizan y la información difundida contribuyen a que el uso de marihuana medicinal se haya extendido mundialmente. Se llaman Cannabis de Grado Médico la planta y sus derivados sometidos a control de calidad, que cumplen con las normas medicinales y la producción está estandarizada. El término medicinal se refiere al fin en que se ocupa y no a su calidad. Se receta para aliviar síntomas de padecimientos como la epilepsia y el sufrimiento de pacientes con enfermedades crónicas o terminales en que las medicinas convencionales no funcionan o no son tan efectivas como ella, o que sus efectos secundarios son críticos.

Nuestro cuerpo tiene un sistema llamado Endocannabinoide, un sistema único de comunicación encontrado en el cerebro y en el cuerpo que afecta muchas funciones importantes, es el sistema y la ruta en que interactúan con el Cannabis y sus derivados, está constituido por moléculas naturales, piezas del cuerpo que ayudan a regular un número de actividades, humor, memoria, sueño, apetito, entre otras, las investigaciones se centran en los efectos que la marihuana médica actúa a través del sistema que describimos. El Cannabis medicinal se usa en farmacéuticos, productos aprobados por las autoridades, en forma de spray nasal u oral, aprobado en más de 24 países para tratar esclerosis múltiple, también en la forma de hierba controlada, existe también la marihuana ilegal no regulada que puede tener impurezas como bacterias, hongos, plomo o cristal que los traficantes les ponen para aumentar su peso.

Los usos medicinales potencialmente beneficiosos pueden verse en muchas enfermedades debido a que todos los órganos y sistemas tienen sitios para que los principios activos de la planta puedan ejercer su efecto, antiinflamatorio, analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsivo, relajante muscular, antitumoral, antináusea, antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico, antipsicótico, inductor del sueño, regulador de la inmunidad, antioxidante, y otros.

Esos efectos probados científicamente conducen a su uso para mejorar muchas enfermedades, como epilepsia, párkinson, alzhéimer, esclerosis múltiple, síndrome Tourette, autismo, Crohn, y otras enfermedades intestinales inflamatorias, náusea-vómito, anorexia, estrés postraumático, ansiedad, psicosis, insomnio, dolor crónico, migraña, fibromialgia, lupus, artritis reumatoidea, diabetes tipo 1, osteoporosis, efectos secundarios de la radio y quimioterapia, VIH/sida, estados terminales, glaucoma y otras. Hay quienes sostienen y están en experimentación, que puede curar ciertos tipos de cáncer, recomiendo ver el documental Weed the People en Netflix, historia de una familia que batalla para utilizar Cannabis para su hijo con cáncer.

Queda mucho por saber en cuanto a estos usos, sin embargo dado que el nivel de riesgos de uso medicinal del Cannabis es bajo, las autoridades deben explorar estos productos y cómo establecer control de calidad con composición y vigilancia de cumplimiento de la ley y legalizar su uso seguro, supervisado.

Es paradójico que los médicos recetan opioides y morfina, ansiolíticos y pastillas para el insomnio, que además de producir adicción son dañinas al organismo y no puedan recetar marihuana médica.

El debate social e iniciativas legislativas están sobre la mesa.