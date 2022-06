Sobre los impuestos

Nuestro bien recordado maestro el Dr. Álvaro Magaña decía en la clase de Ciencia de la Hacienda Pública –también denominada Finanzas Públicas– que esta se divide en 5 partes: el Ingreso Público, el Gasto Público, la Deuda Pública, el Presupuesto Fiscal y la Política Fiscal. Esta última la parte moderna, que requiere serios estudios.

El Ingreso Público comprende, entre otros, los tributos y, entre estos, los impuestos que son su fuente más importante. Para tomar la decisión sobre una reforma impositiva, teóricamente debe analizarse el impacto que tendrá en la economía de un país, a qué sectores favorecerá y cuáles perjudicará. Pero el análisis de los impuestos no debe ser solamente económico, ya Wilfredo Pareto (1848-1923) fue de los primeros que trató sobre la necesidad de hacer un estudio sociológico sobre las decisiones financieras y no solo el impacto político. ¿Cómo reaccionará el empresariado si se aumentan las tarifas impositivas? ¿Tiene capacidad para hacer mover a sectores políticos que a la larga dañen al gobierno? Si se trata de un aumento a los impuestos al consumo, que son los que inciden en mayor proporción en los sectores de bajos ingresos, ¿cuál será la reacción de estos? Obviamente el gobierno estimará que serían débiles protestas que se disiparían fácilmente con el tiempo sin mayor problema. No esperarán grandes concentraciones opositoras que terminan incluso con violencia, tanto de parte de los manifestantes como de la policía e incluso el ejército cuando se le llama a reprimir.

Que lo financiero tiene gran relación con lo político, no cabe ninguna duda. La Carta Magna en Inglaterra de 1215 tuvo como origen el reclamo de los nobles por el establecimiento de cargas fijadas arbitrariamente por el rey, por eso quedó escrito que no se establecería ningún derecho de escudo (clase de impuesto) sin el Consejo Común del Reino, siendo ese Consejo el denominado parlamento o asamblea de hoy. De ahí arranca el denominado modernamente principio de reserva de ley, contemplado en la Constitución salvadoreña en el art. 131 n.º 6 y art. 231, que no hay tributo sin ley. Los impuestos establecidos sin autorización del parlamento inglés llevaron al patíbulo a Carlos I en 1649. También la revolución que llevó a la independencia de EUA tuvo influencia tributaria por el impuesto del té que llevó a botar cargamentos de este producto en los puertos de Boston y Nueva York. La Revolución Francesa que terminó con la monarquía absolutista también tuvo entre sus reclamos cuestiones de índole financiero, exceso de tributación y del gasto. Esos hechos y otros recientes hacen que los gobiernos sean temerosos de tomar decisiones en materia de impuestos, que aunque sean las correctas, pueden provocar efectos indeseables.

Se marcha actualmente con un sistema de impuestos internos obra de ARENA y continuado por el FMLN, aun con las importantes reformas de este en 2009. Dos respuestas se pueden dar a ello: 1) es un sistema aceptable, justo en la medida de lo posible; 2) es un sistema deficiente, con ausencia de lo que ordena la Constitución de decretarlos en "relación equitativa". Si es lo primero, tenemos que concluir que no todo lo que hicieron aquellos fue malo. Si es lo segundo, ¿por qué no se modifica? ¿Por temor a los efectos políticos y sociales que provocaría hacer una reforma tributaria profunda? Si se tratara de rebaja impositiva, esa decisión ya se hubiera tomado, mostrándose que no es viable.