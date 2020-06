Sobre todo en la situación actual se hace indispensable activar la predictibilidad en todas sus expresiones

En nuestro país la malsana tendencia a dejar que las cosas pasen sin tener previsiones debidamente fundadas sobre lo que pueda venir y sus consecuencias nos ha mantenido expuestos a todos los riesgos imaginables en los más variados campos de nuestra realidad. Esta es sin duda una de las causas determinantes de que no se haya logrado estructurar en los hechos una dinámica de desarrollo que compagine con las necesidades reales del proceso nacional. Vivimos, por eso, en un permanente limbo, que no sólo neutraliza energías sino que desactiva proyecciones de manera constante, y peor aún: creciente. Dentro de todo este ámbito tan propicio a las incertidumbres de los más diversos rangos y especies, lo que los salvadoreños seguimos cosechando es una muy nociva falta de precisiones sobre lo que tenemos y sobre lo que nos espera, y esto es perjudicial hasta el tope para nuestro presente y para nuestro futuro.

Sólo el orden bien fundamentado y bien activado es capaz de generarnos salidas de los problemas y criterios para continuar avanzando por la ruta y el rumbo correctos. Eso exactamente es lo que más necesitamos y hacia ahí debemos orientarnos y encaminarnos todos, sin recelos estériles y sin protagonismos artificiosos. En esa línea ubicamos el punto vital de la predictibilidad, es decir la capacidad de anticipar lo que viene por efecto directo de lo que se hace programáticamente en cada momento, lo cual debe propiciarse y sustentarse de tal modo que no queden espacios disponibles para las especulaciones gratuitas sino que, por el contrario, se abran vías hacia las previsiones realmente sustentadas, que son las que hay tanta urgencia por habilitar de la manera más segura posible.

Contar con una predictibilidad que en realidad cumpla su misión como tal exige una disciplina de comportamiento público y privado que esté en toda ocasión, e independientemente de las condiciones imperantes en la sucesión de momentos históricos, al servicio de los intereses fundamentales de la sociedad nacional en pleno. Si se continúa avanzando "a salto de mata" no sólo quedaremos permanentemente a merced de las ocurrencias y de los golpes de efecto sino que se irá dejando que el país pierda sus mejores oportunidades hasta llegar a la inviabilidad sin retorno.

Nuestra apelación al orden viene de lejos, porque no es de hoy que nos hallamos inmersos en una marea de improvisaciones que hacen que el país vaya a la deriva, en un zigzagueo cada día más imposibilitador. Esta no es cuestión de partidos ni de ideologías, porque lo sucedido en las décadas más recientes pone de manifiesto que la irresponsabilidad básica ha sido generalizada, y para evitar eso de aquí en adelante no se trata de hacer apuestas políticas al azar, sino que se debe entrar en una fase de reordenamientos disciplinados, dentro de los cuales se contemplen tanto las aspiraciones ciudadanas como los mecanismos propios de una democracia bien asumida y consistentemente practicada.

En este punto vuelve a hacerse impostergable que se empiecen a mover las voluntades hacia el entendimiento y la armonización de propósitos. Desafortunadamente es lo contrario lo que más se destaca en el ambiente político, y no se ven cuáles podrían ser los motores de un verdadero cambio de actitudes. Ni siquiera una situación tan crítica como la que nos han traído el brote pandémico y los desastres naturales ha logrado producir giros apaciguadores.

Pero sigamos insistiendo sin cansarnos en el deber de crear predictibilidad sustentada, porque eso es lo que necesita y merece nuestra sociedad en general y todos sus integrantes en particular. El trabajo tiene que ser cotidiano y eficaz al respecto.