Sociología de las elecciones

Las próximas elecciones transcurrirán en un ambiente de crisis, en tanto persisten condiciones anómalas que lamentablemente ya son parte del paisaje. Esta situación tendrá distintas afectaciones al proceso, por ejemplo en la participación electoral y no se observan medidas efectivas y diferentes para propiciar más asistencia a las urnas. En la última elección presidencial (2014), la participación electoral en primera vuelta fue del 55.32 % de los electores y en la segunda aumentó al 60.88 %, lo que desde la perspectiva de los beneficiarios del sistema, fue suficiente.

La crisis se expresa también en las noticias sobre la supuesta penetración del crimen organizado en los partidos políticos y al parecer los mismos no disponen de filtros para que la mejor gente llegue a los puestos de gobierno. Es parte de la crisis el uso de las TIC preferentemente para denostar y desprestigiar.

No se detecta un diagnóstico serio y objetivo de la situación, lo que sería el primer paso para poder diseñar soluciones efectivas a los diversos problemas. Sin análisis científico no hay salida posible, pero esto no es "políticamente correcto", o en la versión tropical: ¡No hagan olas!

El mesianismo está presente en la campaña. Se enfatizan los candidatos y no los programas de gobierno. Convendría examinar la cientificidad y consistencia de las propuestas para iniciar la solución firme y duradera de las diversas dificultades que enfrenta el país. Lo que se observa es más de lo mismo.

En afán desmedido de llevar a candidatos que algunos consideran "ganadores" se han cometido irregularidades que no contribuyen a la legitimación del sistema de partidos y de la democracia. Los principios y valores, que informan profesar algunos partidos, son otro elemento desdibujado del proceso y así se producen arreglos entre partidos de extrema derecha con personas que supuestamente tienen o tenían posiciones de izquierda.

Los partidos políticos no se han modernizado y el escaso nivel de desarrollo del país no ha permitido construir un sistema en que las instituciones sean fuertes y efectivas disponiendo de institutos o centros de investigación de la realidad nacional que también formen y capaciten a sus cuadros para ejercer con capacidad y dignidad los cargos públicos, brillando por su ausencia la formación en gestión pública y gerencia social, de tal modo que ya instalados en los cargos su desempeño es deficiente.

Algunas categorías sociales podrían tener un papel más decisorio y determinante en la cuestión electoral, pero su bajo nivel organizativo, la atomización, la ausencia de líderes capaces y probos imposibilita que tengan incidencia en un asunto tan importante como la selección de los gobernantes del país. Mirando las categorías ocupacionales (EHPM-2017), se observa que 107,210 eran patronos (3.9 %); los cuentapropistas fueron 807,685 (29.3 %) y los asalariados el 41.9 % (1,152,785). Esta última cifra bastaría para que los trabajadores tuvieran un rol decisorio en el proceso electoral. En contrario, un porcentaje bajo de las categorías sociales ejerce un papel determinante en el proceso, demostrando la importancia de los recursos y organización para el logro de los intereses sociales.

En el marco de una situación muy compleja, las elecciones no tendrían resultados que beneficien al pueblo salvadoreño y contribuyan a establecer condiciones para iniciar la superación de la crisis.