Solemnidad de San Pedro y San Pablo

El Papa Francisco en una de sus homilías dijo: "Preguntémonos si somos cristianos de esos que comentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en camino, que confiesan a Jesús con la vida porque lo llevan en el corazón".

La liturgia de la fiesta nos ofrece tres palabras fundamentales para la vida del apóstol: confesión, persecución, oración.

La confesión es la de Pedro en el Evangelio, cuando el Señor pregunta, ya no de manera general, sino particular. Jesús, en efecto, pregunta primero: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?» Y de esta encuesta se revela de distintas maneras que la gente considera a Jesús un profeta.

Es entonces cuando el Maestro dirige a sus discípulos la pregunta realmente decisiva: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» A este punto, responde solo Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Esta es la confesión: reconocer que Jesús es el Mesías esperado, el Dios vivo, el Señor de nuestra vida.

Jesús nos hace también hoy a nosotros esta pregunta, la dirige a todos, pero especialmente a nosotros. Es la pregunta decisiva, ante la que no valen respuestas circunstanciales porque se trata de la vida: y la pregunta sobre la vida exige una respuesta de vida.

El Señor nos mira hoy a los ojos y nos pregunta: ¿Quién soy yo para ti? Es como si dijera: ¿Soy yo todavía el Señor de tu vida, la orientación de tu corazón, la razón de tu esperanza, tu confianza inquebrantable?

La segunda palabra es persecución. No fueron solo Pedro y Pablo los que derramaron su sangre por Cristo, sino que desde los comienzos toda la comunidad fue perseguida, como nos lo ha recordado el libro de los Hechos de los Apóstoles.

Sin la Cruz no hay Cristo, pero sin la Cruz no puede haber tampoco un cristiano. En efecto, es propio de la virtud cristiana no solo hacer el bien, sino también saber soportar los males, como Jesús.

Soportar el mal no es solo tener paciencia y continuar con resignación; soportar es imitar a Jesús: es cargar el peso, cargarlo sobre los hombros por Él y por los demás. Es aceptar la Cruz, en lo ordinario, en el del trabajo y en las demás obligaciones.

Así, como Pablo, también nosotros podemos decir que estamos atribulados, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, pero no abandonados.

Soportar es saber vencer con Jesús, a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. Por eso Pablo escribe: «He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe».

Su comportamiento en la noble batalla fue únicamente no vivir para sí mismo, sino para Jesús y para los demás.

La vida del apóstol, que brota de la confesión y desemboca en el ofrecimiento, transcurre cada día en la oración.

La oración es lo que alimenta la esperanza y hace crecer la confianza. La oración nos hace sentir amados y nos permite amar. Nos hace ir adelante en los momentos difíciles, porque enciende la luz de Dios.

Pidamos a nuestra Madre la Virgen que nos enseñe a hacer oración como Ella con Su Hijo.