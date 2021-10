La Iglesia Universal celebra el día primero la solemnidad de todos los santos. Y este es el significado de la solemnidad de mañana: al contemplar el luminoso ejemplo de los santos, suscitar en nosotros el gran deseo de ser como los santos, felices por vivir cerca de Dios, en su luz, en la gran familia de los amigos de Dios. Ser santo significa vivir cerca de Dios, vivir en su familia.

Pero, ¿cómo podemos llegar a ser santos, amigos de Dios? A esta pregunta se puede responder ante todo de forma negativa: para ser santos no es preciso realizar acciones y obras extraordinarias, ni poseer carismas excepcionales. Luego viene la respuesta positiva: es necesario, ante todo, escuchar a Jesús y seguirlo sin desalentarse ante las dificultades. "Si alguno me quiere servir –nos exhorta–, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará", nos exhorta San Juan.

La santidad exige un esfuerzo constante, pero es posible a todos, porque, más que obra del hombre, es ante todo don de Dios, tres veces santo, nos dice Isaías. Y San Juan observa: "Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!"

Por consiguiente, es Dios quien nos ha amado primero y en Jesús nos ha hecho sus hijos adoptivos. En nuestra vida todo es don de su amor. ¿Cómo quedar indiferentes ante un misterio tan grande? ¿Cómo no responder al amor del Padre celestial con una vida de hijos agradecidos? En Cristo se nos entregó totalmente a sí mismo, y nos llama a una relación personal y profunda con él.

Por tanto, cuanto más imitamos a Jesús y permanecemos unidos a él, tanto más entramos en el misterio de la santidad divina. Descubrimos que somos amados por Él de modo infinito, y esto nos impulsa a amar también nosotros a nuestros hermanos. Amar implica siempre un acto de renuncia a sí mismo, "perderse a sí mismos", y precisamente así nos hace felices.

Las Bienaventuranzas nos muestran la fisonomía espiritual de Jesús y así manifiestan su misterio, el misterio de la Muerte y la Resurrección, de la Pasión y de la alegría de la Resurrección. Este misterio, que es misterio de la verdadera bienaventuranza, nos invita al seguimiento de Jesús y así al camino que lleva a ella.

En la medida en que acogemos su propuesta y lo seguimos, cada uno con sus circunstancias personales, también nosotros podemos participar de su bienaventuranza. Con Él lo imposible resulta posible e incluso un camello pasa por el ojo de una aguja, como nos relata San Marcos; con su ayuda, solo con su ayuda, podemos llegar a ser perfectos como es perfecto el Padre celestial, nos dice San Mateo. En el Prefacio de la Misa de la fiesta proclamamos que los santos son para nosotros amigos y modelos de vida.

Invoquemos a los santos para que nos ayuden a imitarlos y esforcémonos por responder con generosidad, como hicieron ellos, a la llamada divina. Invoquemos en especial a Santa María, Madre del Señor y Madre Nuestra y espejo de toda santidad. Que ella, la toda santa, nos haga fieles discípulos de su hijo Jesucristo.