solidaridad

Es urgente, prioritario e impostergable el plan para que retornen a su patria los salvadoreños varados en el exterior. Somos el único país que no ha resuelto esta problemática. Son compatriotas que tienen derechos constitucionales y no les permiten regresar a su tierra, a sus familias, a sus trabajos. Ya ha transcurrido bastante tiempo y la situación para muchos se ha vuelto apremiante, difícil, catastrófica. Muchos carecen ya de dinero, recursos, ayuda. Hay que resolver esta situación en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el plan que tiene el Gobierno? Urge saberlo.

El Gobierno puede tener razones válidas para actuar así, no es mi intención criticar o polemizar. Solo pretendo que consideren otras alternativas, analizadas, consensuadas, que podrían ayudar:

1. Permitir que los salvadoreños que están fuera regresen a su país.

2. Hacerles una prueba al arribar al aeropuerto o aduana.

3. Enviarlos a cuarentena domiciliar, es decir que permanezcan aislados en una habitación desinfectada, asignada por la familia, para este fin, por el tiempo necesario que requieran las autoridades de salud.

4. Que sigan todos los protocolos vigentes: guantes, mascarilla, gel, desinfectantes, etcétera.

5. No permitirles salir del cuarto por el tiempo que dure el confinamiento.

6. Esta parte es seguro que la van a cumplir, ya que está en riesgo el contagio de toda la familia. Más si se les hace conciencia.

7. Podría haber una multa elevada si se les encontrara fuera de la vivienda. Este sería otro disuasivo importante.

8. Someterlos a las pruebas pertinentes para asegurarnos que se encuentran sanos.

9. Reportar a las autoridades competentes de salud cualquier síntoma sospechoso.

Si se tomaran estas medidas, esto le ahorraría al gobierno muchísimo dinero y complicaciones con la logística de alimentar, cuidar y observar a los retenidos. Todo el personal de salud estaría concentrado en atender a los que presentan una sintomatología sospechosa y a los que den positivo al coronavirus.

Hay profesionales que por razones de trabajo tuvieron que salir del país y como no hubo una advertencia cuando se cerraron las fronteras, ya no pudieron ingresar a su patria. Otros salieron por consultas médicas, otros por razones de estudio, en fin, no hay razón a estas alturas de la pandemia de negarles sus legítimos derechos de regresar a El Salvador.

No voy a negar que haber cerrado las fronteras de la forma que se hizo fue una medida bien acertada. Pero por favor den a conocer el plan. Todavía estamos a tiempo. Por derechos constitucionales, por humanismo, por solidaridad.