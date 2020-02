Solo te faltan 7 semestres, Nayib

Ya casi cumplís el segundo semestre en el gobierno, con mucho ruido y pocas nueces. Y como nuestros presidentes nunca trabajan en su último semestre, solo te faltan siete; el tiempo vuela, y no se ven claros tus planes de gobierno. Lo único que se me viene a la mente es que eliminaste tus dos partidos de oposición, aunque esto no es obra tuya; ellos mismos se suicidaron al no renovarse.

Por el bien de El Salvador, ¡ponete las pilas! Muchas necesidades, muy poco tiempo y dinero, por lo que urge la implementación de asocios público-privados para sacar a El Salvador del atolladero.

Ponete las pilas solucionando, de una vez por todas, el transporte público. Ya no podemos seguir presos en nuestras carreteras, sin movernos y respirando huacaladas de humo. Te propongo implementar una ley de APP, para echar a andar soluciones como el periférico, Los Chorros, y un metro aéreo.

Me gustó cuando dijiste que te daban ganas de dinamitar El Chaparral. Igualmente, los médicos queremos dinamitar la ley de medicamentos, que nos ha hecho caer en las garras de medicina genérica cara, a pesar de que prometieron mejores precios. Como resultado, los laboratorios farmacéuticos mundiales nos abandonaron.

También queremos dinamitar la burocracia hospitalaria. Antes, los parientes de los pacientes en hospitales públicos podían llevar algún insumo que faltara (por ejemplo, prótesis al Bloom). Ahora es pecado decir "no hay", pero tardan meses en que "sí haya". Se necesita una APP para el manejo del inventario de insumos, y para aliviar el dolor y frustración del pueblo.

Ponete las pilas con el tratamiento de aguas residuales y el respeto al medio ambiente. No es posible que sigamos contaminando nuestros ríos, que nuestra costa se siga desarrollando, sin plantas de tratamiento, sin planes a largo plazo. Se necesita una APP para que no colapsen nuestros acueductos y alcantarillados.

Se necesitan las APP para avanzar y solucionar tanto problema; para dignificar la vida de los salvadoreños, con un transporte más eficiente, y menos cavernícola; con abastecimiento de medicamentos y atención médica eficiente; con menos aguas contaminadas y respeto al medio ambiente. Ponete las pilas firmando la ley de APP, sin que te tiemble el pulso.

Siete semestres pasan en dos patadas; urge más nueces y menos ruido. Como dijo Gengis Kan: "En el plazo de siete años he triunfado al culminar un gran trabajo y unificar a todo el mundo en un imperio". Te queda la mitad de siete años para sacar adelante El Salvador, y ojalá para unificar a todos los salvadoreños, no en un imperio, sino que en una democracia sólida, sana y representativa. ¡Adelante!