Solo ven oro

En un pueblo chino, un hombre con sed de oro paseaba con elegancia por la plaza central. Su olfato lo llevó al puesto del comercio más brillante y, sin vacilar, tomó una pieza de oro y salió chipusteado. El oficial que lo arrestó le preguntó: "¿Por qué robó en presencia de tanta gente?" Y este contestó: "No vi a nadie, solo vi el oro".

La semana pasada, este periódico reportó los períodos que llevan los diputados en la Asamblea, muchos de los cuales son igualitos al personaje chino: solo ven el oro, y no ven que la población los está mirando.

La corona de desgaste se la lleva Francisco Merino, del PCN, con 24 años de ser diputado (8 períodos). Le siguen José Antonio Almendáriz y Mario Ponce, del mismo partido. En ARENA Donato Vaquerano y Carlos Armando Reyes, ambos con 21 años, seguidos por Alberto Romero con 15, todos con hambre de más.

Otra corona de reciclaje, y con especialidad en columpiarse con el mejor postor, se la gana Guillermo Gallegos (ARENA, GANA-UNIDAD) con 21 años de mamar de la teta del Estado, al servicio de Saca, Funes, y ahora Bukele. Estos oportunistas no se dan cuenta de que la gente los ve con desprecio, pues solo ven el oro.

¡Apártense, dinosaurios!

Denles paso a candidatos sin pasado manchado y con mejor CV. Dense cuenta de que la gente rechaza que, a pesar de su dudosa trayectoria, se rehúsan a abandonar su curul de oro: disparos contra mujer policía; desvío de fondos públicos; fotos en la Copa del Mundo; nepotismo sin medida; intoxicados al volante; manos peludas; maletines negros... ¡Fuera, asquerosos!

Están sepultando a sus propios partidos políticos, obligando a sus votos duros a cambiarse de partido, abstenerse a votar o anular el voto. Ustedes son los culpables del desprestigio de la Asamblea Legislativa, por oponerse a todo, a no ser que haya plata debajo de la mesa. Cuando el expresidente Francisco Flores les cerró el chorro, no les quedó otra medida de presión que aliarse con el FMLN para no perder la coima, y empezaron los vetos.

Su amor por el oro les quita la pena, los convierte en descarados, les desarrolla piel de lagarto y colmillos de hambre por más. ¡Basta ya!

Este 28F, los salvadoreños tenemos la obligación de limpiar la Asamblea, votando por transparencia y capacidad, y no por oportunistas y corruptos.

También debemos limpiar algunas alcaldías, por ejemplo, Antiguo Cuscatlán, cuya alcaldesa lleva ¡33 años! en el puesto. ¿Qué más puede aportar semejante dinosaurio? Pero ARENA sigue postulando a la misma, para su período número 12, a pesar de que, siendo el municipio que recauda más impuestos, sus calles están descuidadas, los postes y cables ya no caben y la basura en crescendo.

Los ciudadanos tenemos en la mira a tanto vejestorio de dudoso desempeño que, cegados por el oro, no les da pena insistir en mantener sus privilegios. Aprovechemos la oportunidad para sacarles tarjeta roja con nuestro voto, y abrirle espacio a sangre fresca, no podrida, ni con claras intenciones de perpetuarse en el poder. Así sea.