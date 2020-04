El papa Francisco preguntaba en una de sus homilías: "¿Cómo podemos hacer para no dejarnos engañar por el demonio? Jesús nos enseña cómo: no dialogar nunca con él. Con el demonio no se dialoga. ¿Qué hacía Jesús con el diablo? Lo alejaba".

Simón Pedro fue sometido constantemente a prueba por el demonio. Esta clase de pruebas Dios las permite algunas veces y no es que las envíe, pero tampoco las impide, porque quiere ayudarnos a ser más fuertes en la lucha por alcanzar el Cielo.

Toda la vida de Simón Pedro puede verse como un progreso en la fe, gracias al acompañamiento del Señor, que le enseña a discernir en el propio corazón aquello que procede del Padre y lo que procede del demonio. Quizás, la tentación más grande del demonio fue esta: insinuarle la idea de no ser digno de ser amigo de Jesús porque lo había negado. Pero el Señor es fiel siempre. Y renueva siempre su fidelidad: Somos amigos de Jesús.

El demonio suele entrar por el bolsillo: nos cuesta deshacernos de las cosas, estamos apegados a ellas y al dinero. Hemos de cultivar un espíritu de pobreza radicado en el Corazón de Cristo que, siendo rico, se ha hecho pobre por nuestro amor o, como dice el texto de la Sagrada Escritura, para enriquecernos a nosotros. Debemos estar desprendidos de las cosas materiales, que en muchos casos, no nos acercan al Señor, ni a los demás.

No debemos ambicionar siempre el dinero. Nuestras ambiciones tienen que estar puestas en el Cielo y por tanto, en ayudar a los demás en sus necesidades materiales y sobre todo las espirituales que son las que más les acercan al Cielo.

Hemos de estar vigilantes frente a las tentaciones y el actuar del demonio, que lentamente busca cambiar los criterios en nuestra vida para llevarnos a la mundanidad. Se mimetiza en nuestro modo de actuar, y nosotros difícilmente nos damos cuenta. Somos personas que estamos en el mundo, pero no somos mundanos, porque en todo momento nos sabemos en la presencia del Señor.

El demonio no es una cosa difusa, sino una persona con quien no se debe dialogar. Con Satanás no se puede dialogar. Porque si comienzas a dialogar con él, estás perdido: es más inteligente que nosotros, te rodea, te rodea, te hace dar vueltas en la cabeza y si te descuidas, terminarás en sus garras.

El diablo es peligrosísimo. Se presenta con todo su poder, y sus promesas son todas mentiras, y nosotros, como tontos, las creemos. Recuerda las tentaciones que le hizo a Jesús en el desierto, y cómo el Señor no cayó en sus redes.

Sin embargo, el diablo está derrotado y podríamos decir que está moribundo, porque San Miguel Arcángel lo venció en furiosa batalla, como nos narra la Sagrada Escritura.

Sin embargo el demonio continúa persiguiendo y atacando porque quiere destruir la familia, la armonía entre el hombre y la mujer y entre los hijos y otras formas de destrucción. Pero allí donde la Virgen habita, el diablo no entra en esa casa. La Madre custodia la fe, protege las relaciones, salva en la intemperie y preserva del mal. Acudamos a Ella para pedirle su ayuda poderosa.