Somos chucos y no amamos nuestras playas

Un fin de semana de noviembre, tuve la oportunidad de ir a la playa.

Amo ir a la playa porque renuevo mis energías, regreso a mis recuerdos de mi niñez y me encanta ver el mar, y por supuesto meterme al mar y disfrutarlo. Es el lugar que más trae paz a mi corazón y donde puedo ver la majestuosidad de Dios en su creación. Es tan inmenso, misterioso, y bello.

Sin embargo me entristecí muchísimo al ver todo lo sucio que sacaba el mar. Me parece increíble cómo es posible que ni la alcaldía ni los lugareños les estorbe tanta basura. Recogí dos bolsadas llenas de botellas, zapatos, plásticos de todo tipo, recipientes de bronceadores, de aceite de carro, ginas, lazos, etc. No recogí más porque no tenía más bolsas y porque me dijeron que para que la alcaldía recoja la basura hay que pagar $30 mensuales. ¿Habrase visto eso? ¿Es tan siquiera legal que cobren por recoger la basura aparte de lo que se paga en el recibo de luz? ¿No es esa una labor de todas las alcaldías?

Yo opino, que nuestra fauna, nuestros peces, nuestros seres vivientes del mar están sufriendo por nuestra poca cultura de recoger detrás de uno. Nunca había visto tan sucia la playa. Esta playa es de La Unión. Me pregunto si todas estarán igual de sucias.

Nuestro país es lindo. Nuestras playas son hermosas. Si queremos ser un referente para atraer turismo, debemos empezar por nosotros mismos no tirar basura en la playa. Y si vamos a turistear, llevar una bolsa para recogerla toda. Nosotros tenemos arena gris y negra. Las playas del Caribe tienen arena blanca. Tenemos olas de todo tamaño, el Caribe tiene olas pequeñas. Tenemos una temperatura en el agua agradable todo el año, en el Caribe la temperatura puede ser muy fría y desagradable. Tenemos mucha basura en la playa, en el Caribe las playas están nítidas. El Caribe tiene muchísimo turismo (antes de la pandemia por lo menos), nosotros tenemos poco o nada de turismo.

Si nuestros gobernantes tuvieran una visión de desarrollo real del turismo, fuéramos un lugar preferido por los turistas. Si las alcaldías que les corresponden playas fueran más agresivas con la limpieza de las playas, atraerían mucho más turismo interno y externo. Que no sea solo previo a las elecciones que empiecen a hacer algo al respecto, sería bueno que lo hicieran parte de su plan de trabajo, mantener nítidas las playas.

Posiblemente, mucha de la basura ni siquiera ha sido producto de nuestros pescadores o turistas propios, talvez las olas lo traen en el mar de otras partes, talvez de Nicaragua o de Honduras, lo cierto es que nuestras playas son las sucias. Cuidemos lo nuestro. Embellezcamos nuestra patria. No esperemos que el gobierno local o el gobierno central haga algo al respecto, aunque deberían. No solo las playas surfistas atraen turistas, también las otras playas. Cada ciudadano que use la playa, y vea basura, tengamos conciencia y saquémosla y botémosla correctamente. Hagamos la diferencia sin esperar nada a cambio. Es por nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelitos, los vecinos, nuestros compatriotas en el extranjero que sueñan con venir a su patria, pero no logran venir todos los años. Por los turistas que se asombran con nuestros volcanes, nuestros lagos y nuestras playas. Seamos diferentes. Honremos nuestra tierra. Seamos buenos compatriotas, buenos salvadoreños y demos el ejemplo. No seamos chucos y amemos nuestras playas.