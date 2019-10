El Papa Francisco, en una de sus homilías, recurriendo a la Sagrada Escritura, hablaba del pueblo que llega hasta el monte Sinaí es un pueblo que ya ha visto el amor de su Dios expresado en los milagros y portentos; es un pueblo que decide hacer un pacto de amor porque Dios ya lo amó primero y le expresó ese amor.

Cuando decimos que somos cristianos, cuando abrazamos un estilo de vida, lo hacemos sin presiones, sin que sea un intercambio donde cumplimos si Dios cumple.

Pero, sobre todo, sabemos que la propuesta de Dios no nos quita nada, al contrario, lleva a la plenitud, potencia todas las aspiraciones del hombre.

Algunos se consideran libres cuando viven sin Dios o al margen de Él. No advierten que de ese modo transitan por esta vida como huérfanos, sin un hogar donde volver.

En el desierto, el pueblo de Israel va a caer en la tentación de buscarse otros dioses, de adorar el becerro de oro, de confiar en sus propias fuerzas. Pero Dios siempre lo atrae nuevamente, y ellos recordarán lo que escucharon y vieron en el monte.

Como aquel pueblo, nosotros nos sabemos pueblo elegido, sacerdotal y santo; el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas estas cosas.

Elegidos no significa exclusivos, ni sectarios; somos la pequeña porción que tiene que fermentar toda la masa, que no se esconde ni se aparta, que no se considera mejor ni más pura.

Así es Dios con su pueblo elegido, lo quiere arriesgado en su vuelo y siempre protegido por Él. Tenemos que perder el miedo y salir de nuestra comodidad, porque debemos ayudar a muchas personas.

Salir a promover la relación con Dios, a facilitarla, a favorecer un encuentro amoroso con Aquel que está gritando «venid a mí», como nos dice el Evangelio de San Mateo.

Necesitamos crecer en una mirada cercana para contemplar, conmovernos y detenernos ante el prójimo, cuantas veces sea necesario. Este es el arte del acompañamiento que se realiza, con una mirada respetuosa y llena de compasión que es capaz de sanar, desatar ataduras y hacer crecer en la vida cristiana.

Podemos caer en la tentación de pensar que la santidad es solo para algunos. Sin embargo, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.

Pero, así como el agua en el desierto no era un bien personal sino comunitario, así como el maná no podía ser acumulado porque se echaba a perder, del mismo modo la Santidad vivida se expande, fluye, fecunda todo lo que está en sus márgenes.

Hoy elegimos ser santos saneando los márgenes y las periferias de nuestra sociedad, allí donde nuestro hermano está necesitado.

No dejemos que sea el que viene detrás de mí el que dé el paso para socorrerlo, ni tampoco que sea una cuestión para resolver desde las instituciones.

Que seamos nosotros mismos los que fijemos nuestra mirada en ese hermano y le tendamos la mano para levantarlo, pues él es la imagen de Dios. Esto es ser cristiano redimido por Jesucristo.

Acudamos a Nuestra Madre la Virgen Santísima pidiéndole ayuda para estar pendientes de los demás.