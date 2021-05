Somos minoría los que estupefactos fuimos espectadores de la primera sesión de la Asamblea Legislativa 2021-2024. Ignorando el Reglamento Interior y con dispensa de trámite se escuchó la solicitud y los argumentos para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sin respetar el debido proceso y sin respetar el derecho individual a la defensa, los cinco fueron destituidos. Y siguió el fiscal general de la República. Seis funcionarios clave en la defensa del Estado de derecho y los intereses de la sociedad fueron destituidos en la primera acción pública de la nueva Asamblea Legislativa, irrespetando la Constitución de la República de nuestro país y el debido proceso.

Somos minoría los que públicamente hemos expresado rechazo al irrespeto al debido proceso, al Estado de derecho y a la democracia. Académicos, obispos, políticos y funcionarios del sistema de justicia se han pronunciado. Hay voces de países con representación diplomática en El Salvador que, igual que la minoría salvadoreña, critican y repudian la agresión a la democracia y a la institucionalidad, critican el golpe al Estado. Instituciones internacionales se unieron a la crítica. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, congresistas de Estados Unidos y hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) se han pronunciado criticando los hechos.

Somos minoría los que coincidimos con el planteamiento internacional que advierte las implicaciones que tendrá la priorización de la agenda política de la Presidencia de la República, sobre las señales de estabilidad jurídica, predictibilidad y acuerdos necesarios para recuperar nuestra deteriorada economía. Sin credibilidad y confianza no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Sin ingresos la opción de un buen porcentaje de la población es emigrar, cueste lo que cueste. Y también son minoría los jóvenes que con un incierto futuro, evalúan emigrar.

Somos minoría a los que nos encadenaron a la reunión privada con los representantes diplomáticos del país. Los llamaron para preguntarles el porqué de tanta condena. Los llamaron para decirles que no informan apropiadamente a sus autoridades. Los llamaron para criticarles sus fuentes de información. Los llamaron para darles la versión presidencial de la democracia en nuestro país. Somos minoría los que nos sentimos sorprendidos y bastante apenados con semejante intento.

Somos minoría los que compartimos las voces internacionales que externan la importancia de los valores y prácticas democráticas y de la independencia de poderes y el respeto al Estado de derecho. En democracia, los electores no entregan cheque en blanco a sus mandatarios. Con el 52 % de participación, la Presidencia de la República logró 1.4 millones de votos válidos. Ese 1.4 millones representa el 27 % de los inscritos en el padrón electoral.

Somos minoría los que reconocemos que la estrategia presidencial para tomar el control del Estado, irrespetando separación de poderes, pesos y contrapesos, está funcionando. Públicamente reconoció que el depuesto fiscal general de la República le fue incómodo desde el inicio de su gestión. Con su campaña y con el voto del 32 % de los inscritos en el padrón electoral, logró el control de 66 % de la Asamblea Legislativa. Pero, no tiene cheque en blanco. Nuestra democracia, aun frágil y seriamente afectada con la estrategia presidencial, no puede negar a las minorías los principios y valores democráticos que sustenta la Constitución de la República.

¿Somos minoría los que advertimos las amenazas y peligros que enfrenta nuestra democracia y Estado de derecho y automáticamente nos convierten en oposición? No se puede ser cómplice de la destrucción de la institucionalidad. Queda claro que hay mucho por hacer.