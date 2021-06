Soñando con pajaritos preñados

El partido de turno no se da cuenta del huevo en el que nos está metiendo; arenas movedizas financieras de las cuales no podremos salir. Solo en los primeros 24 días de mayo empeñaron al Pulgar más de lo que lo hicieron en todo 2020, año de pandemia. En 2 años, han prestado más de lo que los arenazis hicieron en 20 y los frentudos en 10, y lo pueden seguir haciendo, pues no tienen oposición legislativa. Por irresponsabilidad, nuestra deuda ahora roza los $24 mil millones, más o menos el 100 % de todo lo que El Salvador produce. "So hijuel maiz" afligida la lorita Pepita. ¡Ahora somos los reyes de la deuda en Centroamérica!

Usted y yo también debemos afligirnos. Los prestamistas nos ven como alto riesgo, por lo que nos vacunan con intereses altísimos. ¿De dónde cocos si no hay palmeras para pagarlos? Pobres nuestros nietos; heredarán un país bien enhuevado.

Otro gallo cantara si El Salvador fuese paraíso de oportunidades; con instituciones fuertes, transparentes e independientes. Un país donde se rindieran cuentas de todo lo prestado, con un plan de pago estructurado, y sólidas relaciones con los prestamistas mundiales.

Pero no; ahora cumplimos 1 mes desde la desnucada de doña Justicia, y del cambio de peón en la fiscalía, todo ante los ojos ciegos de la fuerza armada y la policía. (Por cierto, felicidades, ministro Merino Monroy, ¡tiempazo en la XXII maratón olímpica "Mes de Europa"!).

Un mes desde el macabro debut de la #bancadacyan, sin ninguna intención de dar paso atrás, diga lo que diga, y haga lo que haga, el tío Sam.

El imán Nayib (y su micrófono) es tan poderoso, que no muchos nos afligimos. Es que eso de deuda 100 % del PIB, y miles de millones, entran por un oído, salen por el otro. "Es que no entendemos" dice la lorita.

A ver, lora mensa, te cuento un cuento para que entendás:

Un enfermo financiero, tan irresponsable como nuestro gobierno, se la pasaba de usurero en usurero, para no ahogarse y poder seguir gastando a manos llenas. Debía más de lo que ganaba, ni idea cómo pagar.

"La enfermedad no me permitía ver las consecuencias", admitía el pobre prójimo. "Escucho una voz que te dice que no lo hagás, y otra DALE, DALE, hay mañana ves cómo hacés" (igualita que la lorita cuando me ordena que me tome un trago).

Al fracasar en su trabajo y matrimonio, no le quedó de otra que vender hasta los calzoncillos. Afortunadamente, decidió buscar ayuda, siendo diagnosticado "deudor compulsivo". Los lunes no se pierde su reunión de Deudores Anónimos, los martes la de AA. Menos mal, pues su compadre no pudo con las deudas, ni con el jarabe, y en una de sus zumbas diarias, se voló los sesos.

¿Entendiste por qué no conviene enhuevarse, lorita?

Lo que sí conviene es un país donde se tomen decisiones legislativas con cabeza, no con hígado. Conviene un gobierno sincero, no puro show; con buenas relaciones con el águila, no con el dragón; con más oportunidades, no solo curitas. Sueño con un plan de nación enfocado en atraer, no ahuyentar las oportunidades; con inversiones controladas y transparentes, no gastos peludos y sin medida. Sueño con que nuestros nietos reciban una República solvente, no una dictadura enhuevada.

¿Sueño con pajaritos preñados?

"Con golondrinas preñadas querrás decir", me despierta en nuestra triste realidad la lora mensa.