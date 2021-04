George es el nombre de pila por el cual se le conoce a nivel mundial. Es una persona que supongo está acostumbrada al caos que solamente su nombre puede despertar. Su apellido, que completa la ecuación de su furor, es Soros. Un apellido que antes de él no significaba ni por asomo lo que hoy llega a representar con tan solo escucharlo o leerlo. Con Soros se despiertan las emociones, se llenan las arcas de las esperanzas y se alborotan los ánimos caldeados que se apaciguan de vez en cuando. Para unos es héroe y para otros villano, incluso habrá algunos que lo ven peor como un villano, y lo señalan como representante del mismísimo Satanás. Hace unos años, cuando estaba involucrado en temas de activismo LGBT, incluso un conocido me acusó con un dedo inquisidor que yo recibía de su dinero ("¡¡¡Te financia Soros!!!" sentenció), cosa que no tendría nada de mal y que en todo caso, me hubiera encantado recibir. Lastimosamente, no fue, ni ha sido el caso pues optar a fondos en Open Society (la fundación de Soros) es todo un arte, el cual no dominé, ni dominaré.

Dentro de esta amalgama de discusiones, sobre las que se erigen teorías de conspiración y señalamientos con fundamento, hay quienes traen a escena al sentido del humor y juegan con todas esas preconcepciones. Dentro de este mundo del humor, el 7 de abril vi un cheque que una tuitera, haciendo gala de su Photoshop, se hacía a nombre de su usuario por la suma de 500 mil millones de dólares, con una firma usando letras de molde que decía "George Soros" y un banco nacional... ¿Se imaginan a George Soros abriendo una cuenta bancaria en alguna sucursal en El Salvador? Aún más, ¿se imaginan algún banquero/a conservador salvadoreño/a aceptando el dinero de este caballero de la liberación societaria? Me parece un evento cómico el solo imaginarlo.

¿Quién es George Soros? Actualmente hay una película por Jesse Dylan que habla de su vida y las pasiones que despierta (https://www.sorosfilm.com). Yo quedo fascinado con esta historia que le conté a mi amigo Douglas cuando supe que estudiaría en nuestra alma mater, la London School of Economics and Political Science (LSE). LSE tomó gran impulso con la llegada del austriaco Von Hayek, quien en 1946 reclutó a Karl Popper quien para ese entonces había publicado el libro "The Open Societies and Its Enemies" (1945). En 1947, un humilde inmigrante judío húngaro llegó a Londres para inscribirse en la LSE y dentro de las clases que inscribió fue con el profesor Popper, que le impregnó el poder incomparable de una idea. Cuando ya Soros se volvió multimillonario, en 1984 fundó la organización que hoy en día se conoce como la Open Society Foundations (OSF), donde Soros ha invertido más de 30 mil millones de dólares, con el fin de promover la justicia, la educación, los derechos de los grupos minoritarios, el medio ambiente, la salud pública y los medios independientes, entre otros.

Todo ello, inspirado en la idea de su profesor, "The Open Societies", lo cual deja en evidencia el impacto que puede tener la educación en una persona, y la influencia que dejan los maestros en la psique del individuo. Soros ha trascendido el ser hombre y ha pasado a ser un símbolo de la globalización y sus luchas culturales, que independiente si se está a favor o en contra deja una enseñanza clara en ese camino: Toma una postura y mantenla, sin importar sus consecuencias.