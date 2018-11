Soy vida, la campaña que busca combatir el estigma contra los jóvenes

Hace años, mi mamá nos contó a mi hermana y a mí que allá por los ochenta, cuando migrar era "fácil", le ofrecieron llevarla a Estados Unidos, donde seguramente conseguiría un trabajo y podría darnos una mejor vida a distancia, mientras lograba llevarnos junto a ella. En ese entonces, mi familia solo éramos nosotras tres.

Recuerdo que en esa ocasión nos contó que, aunque se lo pensó, sopesó durante largo rato si valía la pena dejarnos solas. Mi mamá fue hija única, sus papás la concibieron cuando mi abuelo tenía 75 años y mi abuela, 45, así que los chances de que nos quedáramos con algún familiar cercano eran nulos. Desde el principio se inclinó por el no.

Quizá por eso ahora que nos invitaron a varios salvadoreños a apoyar la campaña Soy Vida, la historia que me tocó leer de una niña cuya madre migró solo con su hijo menor me hizo recordar ese pasaje y ver el tema con un ángulo diferente.

¿Qué hubiera sido de mi vida si mi mamá hubiera migrado y nos hubiera dejado con alguna amiga o algún familiar?

No estoy segura de la respuesta, pero lo que sí sé es que este vínculo tan hermoso que tengo con ella no se hubiera forjado tan fuerte. Aún ahora, que soy una adulta independiente, celebro mis victorias a su lado y me consuelo junto a ella en los momentos más oscuros. Apenas y puedo imaginar qué sentirá una niña de 10 años sin su mamá a su lado, sin sentir ese refugio y esa seguridad que solo ellas saben darnos.

Mientras leía la historia de vida que la pequeña escribió para esta campaña, recordé mi historia y agradecí aquella difícil decisión que tomó mi mamá hace tanto tiempo.

Entender lo que pasa en nuestro entorno sobre la migración, sobre la desintegración, sobre la pobreza, la exclusión y las falta de oportunidades es parte de la deuda que tenemos como sociedad.

Nos hace falta salir de la burbuja que nos hemos creado y ver con ojos compresivos y compasivos lo que viven tantos salvadoreños. Desde aquellos que han decidido migrar de una forma masiva en las caravanas hasta los que se quedan con cero oportunidades y terminan envueltos en problemas o líos con la ley.

En este país hemos normalizado el estigmatizar a los jóvenes como problemáticos, desocupados o pandilleros y debemos trabajar en verlos con otros ojos.

La campaña Soy Vida nace con la idea de romper esos estigmas hacia los jóvenes en general, hacia los que viven en zonas empobrecidas y los que viven en zonas rurales.

La campaña es organizada por Fundación Ford y ejecutada a través de Kino Glaz, con Marcela Zamora a la cabeza. Además, cuenta con otros socios, entre ellos LA PRENSA GRÁFICA, que buscan promover el cambio y realizar actividades de integración que apoyen a los jóvenes y ayuden de a poco a reducir los niveles de violencia que hay en el país.

Varios salvadoreños, entre ellos el director de teatro Roberto Salomón, el director Andre Guttfreund y la actriz Egly Larreynaga se han unido a la campaña Soy Autor para leer historias de vida de jóvenes que han sido estigmatizados e intentar que veamos con otros ojos las historias que han tenido que enfrentar.

Para conocer más de la campaña o unirte, ingresa a www.soyvidasv.com.

