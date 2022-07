Audio

Spanglish

El término nació en Puerto Rico debido a las aceleradas conversaciones en español mezcladas con palabras en inglés. El Spanglish también es omnipresente en Panamá, luego de 96 años de control gringo del canal. Por supuesto que prevalece en EUA, lógico, tierra de 53 millones de habla hispanos. Tres de estas 53 millones de lenguas son guanacas, algunas de las cuales nos visitan con frecuencia, y el año pasado mandaron $7 mil quinientos millones (no bitcóin) en remesas.

Estamos tan ligados al norte, que en Cuscatlán también se parla Spanglish, inspiración de esta nota (me pica la pluma por escribir de la lista Engel, pero no me dejan). Usamos anglicismos en nuestra parla sin darnos cuenta, y muchas veces, sin tener ni p#$% idea qué significa la palabra.

Érase una vez, escupían anglicismos solo: 1 - Personas en su entorno laboral (hotelería y aviación, por ejemplo). 2 – L@s fresas queriendo aparentar ser superiores a los demás. 3 – Los gringos que apenas mastican el español. Ahora, gracias a la globalización, la digitalización de nuestras vidas, y la dependencia de los Yunai, les guste o no les guste, sos un bicho raro si no metés una que otra palabra del inglés en tu vocablo.

El inglés le ha ganado la batalla al español: bluetooth, chat, email, on line, password, trending topic, software, smartphone, spam, ¿dígame si no?

Omnipresente también en la lengua de todo publicista de habla hispana: brief, brainstorming, big ideas, community manager, deadline, focus group, freelance, feedback, influencer, look & feel, mindset, responding, target, webinar etcétera. ¡Ni que fuéramos gringos!

Ni modo, no nos queda de otra que subirnos a la wave; hagamos un review:

• A la pega Resist All le decimos Resistol.

• Al bolígrafo "amigo del papel" (peiper meit se pronuncia) le decimos Páper Mate.

• Se quemó el Silvín, Spanglish que viene de Sealed Beam o foco sellado.

• ¿Recuerdan cuando los Overol estuvieron de moda? Su nombre viene del inglés Over All, o cúbrelo todo.

• Sabroso el Bistec encebollado (beef steak).

Los salvadoreans somos bien Pipirisnais (People Are Nice).

• ¡Qué Tuanis pasar un domingo en la hamaca! (Too Nice).

• El marinero que come espinaca se llama Popeye, del inglés Pop Eye, porque es bien ojudo.

• Firulais, nombre de chucho guanaco, de Free of Lice, o libre de pulgas.

• Me encanta tu Beibidol, de Baby Do All, o atrévete a todo.

• Viene de Honduras, pero en Jan Miguel el vigilante es Guachimán, de Watch Man.

• Los cipotes piden Tay cuando juegan, piden Time.

• ¡Jonrón! gritan en el béisbol, Home Run en baseball.

Ayúdenme a complementar esta mezcolanza lingüística en su próximo coctel, del inglés cocktail.

También existe, aunque a menor escala, el Inglañol, o palabras en inglés españolizadas, de uso común en el léxico parlante de nuestros hermanos lejanos:

• Viera qué chula quedó la nueva carpeta en mi cuarto, de carpet o alfombra.

• Me voy a llevar esta troca a El Jalvador, de truck o camión.

• A 3 por cora las mini tortillas en Intipucá.

"Hay nos berros al rábano" se despide la lorita: nos vemos al rato en Caliche, otro léxico apto para una futura columna.

See you later alligator... Te veo más tarde, lagarto. After ‘while crocodile... Después de un rato, cocodrilo.