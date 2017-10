Sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo las mujeres se vienen destacando en la política, en el estudio, en las ciencias, en la tecnología, en los deportes, en las fuerzas armadas, en la música, en el cine y en muchas otras áreas importantes de la vida. El 21 de julio de 1960, una mujer llamada Sirimavo Bandaranaike, ganó las elecciones generales de su país, Ceilán (hoy Sri Lanka) y con ello se convirtió en la primera mujer primera ministra o presidenta de un país del mundo y desde esa vez muchas otras mujeres han venido ganando candidaturas políticas, para presidentas, primeras ministras, cancilleres, senadoras, diputadas, gobernadoras, alcaldesas, etc. Pero en esta ocasión me referiré especialmente a la Sra. Dra. Ángela Merkel, de Alemania, porque quiero felicitarla, por haber conquistado, por cuarta vez consecutiva la cancillería de su país, con lo que superó al gran ex canciller Konrad Adenauer, e igualó al también ex canciller y “padre de la reunificación alemana de 1990” Helmut Kohl.

Sra. Dra. Ángela Merkel, espero que con esta nueva conquista política, usted aumente más sus triunfos: económicos, comerciales, industriales, científicos, tecnológicos, innovativos, deportivos, etc., para el prestigio y la grandeza eterna del gran pueblo alemán, que hoy es ejemplo en el mundo, al ser amante de la paz, la solidaridad, la libertad, la democracia y de la ayuda económica y financiera a los países pobres del mundo que la necesitan.

Sra. Dra. como usted se llama Ángela y a las Ángelas les dicen Angie en inglés, le dedico la canción que se llama así del cantante británico, Mick Jagger, de los Rolling Stone, que salió en 1973.

Sra. Dra. Ángela Merkel, le deseo mucha suerte al frente de su próximo gobierno de coalición con su socio el CSU y con otro partido, para poder gobernar bien. También espero de todo corazón que se mantenga como la mujer líder de su partido CDU o Unión Cristianodemocrata, de su país, de Europa y del mundo, con todos los honores que usted dignamente se merece.