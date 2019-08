Stanford y ESEN

Ese cómodo respaldo para sus operaciones proviene de la contribución de sus alumnos y los generosos donativos de sus graduados (como por ejemplo: los fundadores de Google, el fundador de Nike, 13 premios nobel y graduados que han fundado empresas que han generado más de $2.7 trillones al mundo y más de 1.5 millones de empleos) que alimentan la mística que fue instaurada en 1886 por Leland y Jane Stanford, quienes decidieron crear un monumento de amor puro a favor de la educación, en memoria de su amado hijo Leland Stanford Jr. que a sus 15 años perdió la vida, con el fin de: "Brindar una instrucción que califique a los estudiantes para el éxito personal y de utilidad directa en la vida, pero con el entendimiento que la educación es ofrecida en la esperanza y confianza que se transformarán de mayor utilidad para el público".

El campus de la Universidad de Stanford, ubicado en la privilegiada (palabra clave y de gran reflexión) Sillicon Valley de la costa norte de California, cubre un área de más de 33 kilómetros, convirtiéndose en sí en una ciudad que ofrece todo tipo de actividades deportivas (incluso un campo de golf, donde Tiger Woods practicó cuando fue estudiante), intelectuales, religiosas y culturales. Stanford University es en sí un mundo aparte donde se explotan las capacidades sensoriales e intelectuales de sus habitantes al máximo. Lo sé, porque estuve inmerso en intenso y significativo programa ofrecido por el programa de educación ejecutiva de la Graduate Business School, que ejecuta sus actividades en el Knight Management Center (nombre en honor del fundador de Nike, quien generosamente donó $105 de los $345 millones que costó la creación de este complejo de edificios que conforman el campus dentro del campus) en donde, gracias a la idea de Sarah Soule y Thomas Wourste de crear un programa de liderazgo que se mezcle con la identidad personal en aspectos de orientación sexual e identidad de género, tuve el gran privilegio y gusto de compartir, aprender e inspirarme de las historias personales de personas de Sudáfrica, Brasil, Canadá, Tailandia, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, India, Irlanda, Alemania, Inglaterra y Suiza (y El Salvador) que representaban a instituciones como Facebook, Google, Spotify, NBC, BCG, así como representantes de diferentes ONG.

Todo el grupo dormíamos en el Centro Residencial Schwab, el cual fue diseñado por la firma de arquitectos mexicana Legorreta, la misma firma que diseñó la Escuela Superior de Economía y Negocios (vaya coincidencia), así como otras obras de importancia en Centroamérica (los Multiplaza, por ejemplo) que por medio del diseño me dejaba entre líneas que no había razón para estar intimidado, que en nuestros países centroamericanos también hay madera para trabajar y crear grandes proyectos. Así, por si aquello no fuera ya bastante, en lo que me encontraba caminando para ir a saborear alguno de la múltiple selección de platillos de desayuno, me encontré sentado en una de las bancas al mejor amigo de mi primo, a quien no había visto en varios años y que también es salvadoreño (¿qué estás haciendo aquí, maje? Entre risas nos dijimos ambos en buen tono salvadoreño) e intercambiamos breves palabras para confirmar de la misión que nos deja Stanford y que la vida nos habla al respecto.