Stanford y Kent County: covid es poco letal, es necesario retomar vida normal

La universidad de Stanford, clasificada # 4 en Investigación Médica en Estados Unidos, realizó una masiva encuesta aleatoria, para determinar casos de infección y letalidad por ese virus. Uno de los investigadores, a partir de los resultados de esa encuesta, nos comparte su punto de vista al respecto y sobre las medidas político sociales de confinamiento que se han adoptado en ese y otros países del mundo.

En resumen, basado en esa encuesta nacional, el virus es muy contagioso, pero mucho menor que los números que se manejan como estándar y más importante, su letalidad es muchísimo menor que las cifras hasta ahora manejadas. La mortalidad de infectados es 0.03 % contrastando con la gripe que produce anualmente muertes de 0.09 % y no el 3.3 % que manejan medios y gobiernos. Al final su conclusión es que el confinamiento (no las medidas de distanciamiento social) es innecesario por esas razones y haber arriesgado una ruina económica y social innecesaria, ya con mejor información sobre el comportamiento del covid.

Aboga por recuperar cuanto antes nuestra vida normal por otro importante factor, la inmunización colectiva, que se da cuando suficiente gente ha sido infectada y es inmune, lo que construye el cerco de protección eficiente contra ese y otros virus, en confinamiento nuestro sistema inmune al no estar expuesto a los virus y microbios normales baja su fortaleza. Lo mismo opina el Dr. Erikson de la división de Cuidados Urgentes Acelerados del Condado de Kent en Bakersfield, California, basado en la evidencia epidemiológica y microbiológica, 22 de abril.

Debido al covid, pacientes con cáncer, enfermedades del corazón, hipertensión y otras han decidido no ir al doctor por miedo a contraerlo y no es tan letal. Toma a Nueva York como ejemplo, 39 % de los neoyorquinos dio positivo al covid, y el riesgo de muerte de ellos en el estado de Nueva York es el 0.1 %, ¿amerita eso confinamiento y que la gente no trabaje? se pregunta. En EUA se han dado 64 millones positivo al covid, un número similar al de gripe todos los años, el número de muertes es parecido, entre 40 y 50 mil por año y por gripe nunca se ha hablado de pandemia, no han cerrado negocios, no han confinado gente.

En España, el número dos en mayor caso de positivos, 22 % de los examinados, con una población de 47 millones, extrapolándolo equivale a 10 millones de casos, el número de muertes es de 21,282, un 0.05 % de posibilidades de morir de covid. Es necesario comparar países sin y con confinamiento, Suecia y Noruega son ejemplos, Suecia no confinó, escuelas y comercios abiertos, vida casi normal con un poco de distanciamiento social, 2 millones de casos, solamente 1,765 muertes. Noruega confinó, se dieron 1.3 millones de casos y 182 muertes, pocas, pero estadísticamente insignificantes respecto a Suecia.

El aislamiento produce abusos a niños, violencia doméstica, alcoholismo, ansiedad, depresión, abandono escolar, hundimiento económico y hambre, vivencias que afectarán a la gente de por vida, no por una temporada. Típicamente se encuarentena a los enfermos, nunca a los sanos. Enfáticamente dicen se debe abrir negocios y escuelas. Hay que administrar pruebas y volver a la normalidad, el que tenga síntomas o se les detecte, como fiebre, debe regresar a casa. Abramos las escuelas y dejemos que los niños fortalezcan su sistema inmune, grandes eventos como deportivos y conciertos pueden esperar, escuela y negocios no.

youtu.be/_F_bgOEMFQg / youtube.com/watch?v=vrhip6_Bmbc