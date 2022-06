Subsidiar a personas de escasos recursos debe ser la prioridad

Las cifras de inflación tienen una serie de componentes, pero generalmente solo nos concentramos en el promedio ponderado de los diferentes sectores que son parte de la medición mensual. En mayo de 2022 el índice de precios al consumidor (IPC o inflación) de El Salvador dio un resultado de 7.5 %, mientras que en Estados Unidos fue de 8.6 % y eso generó todo el revuelo que hemos visto en las últimas dos semanas.

Al desglosar el IPC de mayo de El Salvador, encontramos que el rubro de alimentos y bebidas subió 13.3 %; el de muebles y artículos del hogar subió 9.1 %; restaurantes y hoteles subió 7.2 %; transporte 5.2 %; y el rubro que menos subió fue el agua, electricidad, gas y otros que solo se elevó en 3.5 %.

En los medios de comunicación encontramos todos los días reportajes sobre los incrementos de precios de todo tipo de productos alimenticios. Por ejemplo, según un sondeo del Ministerio de Agricultura, el maíz blanco subió en San Salvador desde $19.90 el quintal el 13 de enero de 2022, a $28.70 por quintal el 15 de junio recién pasado. Es decir que tuvo un incremento de 44.2 %, en 5 meses. En el caso del frijol rojo de seda nacional, pasó de $61.80 el quintal en San Salvador el 13 de enero, a $92.30 el quintal el 15 de junio. El incremento fue de 49.4 % en 5 meses.

Si ponemos un ejemplo extremo, en el que una persona gastara la mitad de todos sus ingresos en comprar frijoles y la otra mitad en comprar maíz, su "inflación" personal habría sido de 39.05 % en el período antes mencionado. Este ejemplo sirve para ilustrar que a pesar de que el incremento de precios de alimentos y bebidas en el último año ha sido de 13.3 % según la DIGESTYC, cada persona y cada familia tiene que enfrentar su propia "inflación", según los productos que compra con sus ingresos. Las personas de más escasos recursos tienden a gastar una mayor proporción de sus ingresos en alimentos y bebidas que las personas de más altos ingresos, por lo que a ellos les afecta más el incremento del precio de productos como frijol y maíz que a personas de más altos ingresos.

Las personas de más escasos recursos no tienen carros o motos, no cocinan con gas propano sino con leña y no tienen electricidad en sus viviendas. Las personas de ingresos entre $200 y $365 al mes no tienen acceso a esos productos y servicios que están siendo subsidiados por el gobierno. Las personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos son las que sí tienen una moto, electricidad en su vivienda y cocinan con gas propano, es a ellos que el gobierno está subsidiando y en la medida que sus ingresos son más altos consumen más electricidad, más gas propano y más gasolina para dos o más carros. Por lo tanto a quien más subsidia el gobierno es al que tiene más ingresos y eso es un desperdicio de los recursos escasos con los que cuenta el gobierno.

En vista de la situación actual de precios de alimentos muy elevados, ante la perspectiva que los precios todavía podrían subir más en lo que resta de 2022 y que este incremento de precios podría prolongarse hasta 2023, el gobierno debería priorizar el subsidiar a las familias de más escasos recursos, aquellos que no podrán sobrevivir si los precios de los alimentos suben aún más. Se debería dejar de subsidiar la gasolina súper y regular, no se le debería dar subsidio del gas propano, ni de electricidad a los que pueden hacerle frente a los incrementos de precios, reduciendo el consumo o sustituyéndolo con otras opciones.