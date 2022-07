Sueñen, declaren, actúen

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio con un grupo de becarios de la "Fundación Educando a un Salvadoreño" (FESA); se trataba de cinco jóvenes, quienes por mérito deportivo y académico habían logrado becas para continuar sus estudios superiores en España, Italia, Francia, México y Estados Unidos.

El profesor Pablo Leguizamón que dirigía la actividad, a través de preguntas generadoras, en determinado momento exhortó a los jugadores convocados a la charla a definir su rumbo a través de tres conceptos o propuestas: 1) Sueñen: sean imaginativos y aspiren a desafíos grandes sin temor; 2) Declaren: comenten y comuniquen lo que quieren hacer a sus familiares y amigos, superando los típicos obstáculos teóricos que desaniman; y 3) Actúen: entrenen y estudien más de lo usual, dando más de sí; los sueños no se alcanzan por casualidad sino por esfuerzo.

Este discurso del profesor Leguizamón me recordó el guion de la película "Garra" (en inglés, Hustle), dirigida por Jeremiah Zagar, a partir de un guion de Taylor Materne y Will Fetters; protagonizada por Adam Sandler como un cazatalentos de la NBA que descubre a un jugador con un potencial en bruto en España (Juancho Hernangómez) y trata de prepararlo para el Draft de la NBA. En efecto, el talento es una condición importante, pero si no se pule, no se educa, no se trabaja, tarde o temprano se debilita y desvanece.

Estos cinco estudiantes y deportistas trabajaron duro y lograron una oportunidad increíble para seguir formándose como profesionales y atletas; y son una "muestra" significativa que puede servir de ejemplo para otros chicos y chicas. Pero a la vez debemos tener claro que estos jóvenes siempre necesitan un apoyo emocional, un coach, sea sus padres, familiares, profesores, alguien que crea en ellos, que los guíe, que les exija, y sobre todo que les esté observando, analizando y jalonando.

Los adolescentes, por su propio desarrollo psicológico y fisiológico, tienen necesidades muy específicas; poseen un amplio deseo de pertenencia y de destacar en algo, y aunque no lo demuestren necesitan un espejo, alguien, frente a quién contrastar sus desafíos, retos y frustraciones. Si están solos, sus sueños no se cumplen, no declaran nada y tampoco actuarán.

"Soñar, Declarar y Actuar" es una trilogía con una fuerza lógica y pedagógica muy potente; y no todos los chicos y chicas en nuestro país suelen ser desafiados por estos conceptos. De cada 10 estudiantes que terminan educación básica, solo 4 se gradúan de educación media, solo 2 ingresan a la universidad y solo 1 se gradúa. Esos 6 estudiantes que perdemos en el tránsito de tercer ciclo a educación media irán a engrosar las filas de pandillas, migrantes y trabajos de baja calificación. Solo 1 de cada 10; esta es la estadística perversa de nuestra realidad que se ha mantenido durante años y nadie la corrige.

Muchos más adolescentes deberían estar escuchando constantemente estas tres palabras: "Sueñen, Declaren y Actúen", y sobre todo deberían tener un adulto frente a ellos que los desafíe, que les recuerde la importancia de cada uno de los conceptos.

No hay milagros ni casualidades en el deporte –ni en la academia–, solo la voluntad de imaginar que puedo ser mejor y esto implica trabajar más que los demás; esta es la esencia de la competitividad deportiva; los grandes talentos que conocemos –Nadal, Messi, Cristiano Ronaldo o Marcelo Arévalo, entre muchos otros– definitivamente han trabajado más, mucho más. Llegan antes a los entrenos, se van después que todos se han ido, madrugan, invierten mejor su tiempo, y construyen su gloria en un entorno hostil frente a muchos otros que piensan igual, no es fácil, pero es posible.

El modelo FESA, con un ingrediente Salesiano y bajo la dirección de Jorge Bahaia, busca: "Formar integralmente a los jóvenes para que utilicen la educación y el deporte como vehículo de formación integral, y a la vez como herramienta para crear oportunidades, mejorando su calidad de vida. De esta manera, se impacta directamente en la disminución de la desintegración familiar y la migración irregular que son importantes para mantener el tejido social saludable".

Todo niño o niña tienen derecho a soñar, declarar y actuar para construir un futuro mejor. Ojalá FESA y las palabras del profesor Leguizamón llegaran más lejos y a más lugares...

