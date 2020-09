Sueño azul: El político de mis sueños

Existe una estrecha relación entre familia, empresa, progreso y paz. Es imperativo por eso que los tres poderes del Estado respeten la institución familiar y la iniciativa privada, para apoyar a los jóvenes a que se realicen en plenitud por medio de un trabajo que los ilusione y los dignifique. Sin embargo, ¿no hay en nuestra nación un ambiente de odio, conflictos, creciente incertidumbre, situaciones de inestabilidad social y pobreza extrema (salidas a la luz pública por el encierro de la pandemia)? Necesitamos una generación de diputados más honrados (sin importar la edad), y que sean más claros en la defensa de los siguientes principios: familia, empresa/libre mercado; respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte natural; la identidad nacional (de origen cristiano) y las libertades individuales.

De un sociólogo español, comparto esta descripción de un funcionario virtuoso y honesto: "Nuestro político destaca por la nobleza de sus sentimientos y la dignidad de su porte externo. Habla de modo pausado y nunca pierde la serenidad. Afable y conciliador, nada hay en él que sea vulgar. Al llegar a la jefatura del Gobierno, renunció a casi toda vida social; apenas se le vio en fiestas ni en celebraciones. Hizo una excepción con la boda de su primo NN: asistió a la ceremonia religiosa, pero no se quedó al banquete. Pasó quince años al frente del Estado, y en ningún momento sucumbió a las tentaciones de la corrupción. En su vida privada adoptó un tono extremadamente austero, lo que provocó más de una queja de su mujer, de sus hijos y de otros parientes. A la vez, dedicaba una considerable cantidad de dinero al socorro de los indigentes. Su reputación era intachable, por lo que ni siquiera tuvo que rechazar propuestas de soborno: los eventuales sobornadores ni lo intentaban, conscientes de la inutilidad de sus pretensiones. En su tarea de gobierno no se limitó a seguir al pueblo, de acuerdo con los datos que ofrecían los escrutadores de las opiniones dominantes. La demagogia no iba con él. Se negó a adular a la ciudadanía y actuó como un buen maestro, que persuade con razones sólidas. Si advertía que la gente iba a lo fácil, sabía ser fuerte para hacerle ver lo que convenía al bien común".

"Cuando su país se vio envuelto en conflictos bélicos, actuó con prudencia, sin lanzarse a aventuras temerarias, incluso cuando la opinión pública parecía alentarlas. Consiguió frenar esos ímpetus desbordantes y contener las ansias de injerencia en asuntos internos de otros países".

"Supo aprovechar los años de prosperidad económica y de superávit en las cuentas públicas para desarrollar un ambicioso programa de obras públicas y de monumentos artísticos... Cuando todo le sonreía y parecía tener el mundo bajo sus pies, la tragedia golpeó duramente a su familia. En un breve lapso murieron sus hijos, su hermana y la casi totalidad de sus parientes y amigos. Tampoco entonces perdió la grandeza de espíritu, y supo mantener la compostura ante la adversidad... Dispuso de un poder como nadie había tenido antes que él, y aun así no trató a ningún enemigo personal como adversario irreconciliable. Le tocó vivir tiempos azarosos, pero en medio de los conflictos más enconados supo mantener la moderación y la altura de miras. Estoy hablando de Pericles, el líder de la democracia ateniense en el siglo V a. C. descrito por Plutarco…." (Alejandro Navas, Universidad de Navarra).