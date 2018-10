¿Sueño imposible?

Aquello presagiaba un futuro promisorio, donde el esfuerzo compartido, la acción colectiva y la solidaridad entre las naciones serían la expresión más clara de la voluntad política de reivindicar el ideal morazánico. Sin embargo, poco a poco este se ha ido convirtiendo en una suerte de quimera. Aquellos cuatro pilares que se erigieron para volver a intentarlo, se antojan ahora inestables por la insensibilidad frente a las demandas sociales, debilitadas por el caudillismo inescrupuloso, u ocultas por el oscurantismo ideológico.

Aun iniciativas como las que se impulsan en el Triángulo del Norte son vistas por muchos –vaya paradoja– como una señal que dificulta la materialización del proyecto unionista. La dinámica política interna, el localismo disfrazado, la corrupción generalizada, la irrupción del crimen organizado (en sus diferentes manifestaciones) y la injerencia externa, entre otros factores; sin duda complican todo el panorama, contribuyendo a desdibujar aquella iniciativa superior, sobre la cual se cimentaría la viabilidad de la región y de los países en lo individual. Es más, en este último plano, resulta claro cómo las iniciativas individuales –legítimas por lo demás–, por ejemplo, en infraestructura y comercio, están alejándose del proyecto regional y creando grandes asimetrías que hacen más difícil compartir el mismo camino.

Algo más grave. ¿Cómo se logra la unidad de propósitos en una Centroamérica donde los fundamentos de la democracia liberal son demolidos, ya no solo por razones ideológicas, sino por la interpretación arbitraria y antojadiza de falsos redentores; donde la libertad se confunde con el desdén por la ley y el orden; donde la paz se logra a culatazos y masacres a mansalva, y donde el crecimiento económico no se distribuye equitativamente? Y ¿cómo se consolida la institucionalidad centroamericana con dos regímenes de corte chavista, con gobiernos producto de fraudes electorales o protectores de presuntos delincuentes? Si a esto le agregamos las fisuras que causa en la región el apoyo descarado que le brindan al gobierno venezolano, los de El Salvador y Nicaragua, donde para agravar las cosas, se eterniza en el poder la dupla sanguinaria Ortega-Murillo. El vasallaje frente a Maduro es patético, cuando estos países se separan del resto en foros como los de la OEA y la ONU, no importa que esté de por medio una lacerante crisis humanitaria y la seguridad de toda la región.

Por cierto, la acción colectiva, que se supone es una de las fortalezas del sistema cuando se afecta la normalidad de un país, como es el caso, en estos momentos, de Nicaragua pareciera no funcionar como sería deseable; lo mismo pasó cuando fue derrocado el presidente Zelaya de Honduras de 2009.

Todo esto no ignora el hecho que conforme ha pasado el tiempo, el sistema se ha ido fortaleciendo con la creación de proyectos comunes, muchos de ellos con la cooperación internacional. Otra cosa es el grado en que estas iniciativas ayudan a mantener vigentes aquellos ideales que se plasmaron en el Protocolo de Tegucigalpa. Pero una cosa también es cierta. La interacción de los sectores productivos aumenta cada vez más, especialmente vía inversiones y comercio. Y esto, por sí solo, genera bienestar, aunque no bajo las condiciones con que muchos soñamos.