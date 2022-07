Sueños, corruptos

Las primeras revelaciones del comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 apuntan a algo que no era un secreto en Estados Unidos: Trump no quería dejar el poder.

Desde que inició la investigación, el comité ha dejado claro que "el 6 de enero fue la culminación de un golpe de Estado de Donald Trump" y que este no hizo nada para frenar la revuelta que muchos llaman "el peor golpe a la democracia" estadounidense.

Trump "puso de moda", entre aspirantes a políticos, ser un bullying e irrespetar cualquier norma o ley, con tal de ganar el poder.

Este panorama ayuda a comprender por qué El Salvador gobernado por el clan de las nuevas ideas mantenía "buenas relaciones" con el Estados Unidos de la Administración Trump.

Y por qué el Estados Unidos de Trump se hizo el de la vista gorda ante la corrupción y la impunidad que se afincaban en Centroamérica entre 2016 y 2020.

Toda la prensa que cuestionó o criticó y que no era Fox News era la que "odiaba al pueblo estadounidense", que no quería ver a America Great Again.

Rings a bell?

En El Salvador, el presidente puso de moda las noticias falsas, normalizó los ataques a los periodistas críticos, que no son parte de los noticieros del gobierno o del diario El Salvador.

En 2019, militarizó la Asamblea Legislativa y llamó a la insurrección, igual que como lo hizo Trump dos años después cuando incitó a sus seguidores a detener la ratificación de las elecciones.

¿Cómo se podía esperar en 2019 que la Administración Trump condenara la militarización del Palacio Legislativo en El Salvador o las denuncias de ataques a la libertad de expresión, si el mismo presidente de Estados Unidos tenía sus propios delirios de poder y deseos de quedarse en la presidencia aun en contra de las leyes estadounidenses?

La narrativa y el guion en El Salvador es una copia, bien adaptada a la sociedad salvadoreña, ansiosa de ver sangre y célebre de las humillaciones a otros en las redes sociales.

Bajo la Administración Trump, el gobierno de Jimmy Morales desmanteló la CICIG en 2018. Juan Orlando Hernández se afianzó en la presidencia de Honduras en contra de la Constitución en 2017, por medio de la reelección, prohibida por la Constitución hondureña.

En El Salvador, el régimen autoritario de las nuevas ideas consolidaba el poder, violentaba derechos humanos, perseguía a opositores y periodistas, labraba el camino para tener el control absoluto de las instituciones del Estado y para desmantelar la democracia salvadoreña.

¿Y qué tiene que ver el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y la investigación del comité del Congreso con el gobierno salvadoreño?

Desde que la confrontación con la Administración Biden aumentó y desde que el presidente salvadoreño ha perdido simpatía entre los republicanos, las bases del oficialismo de la diáspora salvadoreña hablan de un supuesto regreso de Trump, con el que su presidente "recuperará" las relaciones con Estados Unidos y en el que los listados de corruptos desaparecerán.

Lamentablemente las bases de las nuevas ideas no saben que la Lista Engel es un mandato de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte, aprobada de forma bipartidista, es decir por demócratas y republicanos, y sancionada por el mismo Trump a finales de 2020.

Trump ya no tiene aliados en el Congreso.

Los que participaron de manera indirecta en los eventos del 6 de enero, uno a uno, están dándole la espalda. Probablemente y a pesar de la presión, el Departamento de Justicia no acusará formalmente al expresidente, pero la investigación y las transmisiones en la televisión nacional de los interrogatorios le pasarán factura.

Todos los seguidores y fanáticos del oficialismo, la diáspora afín a las nuevas ideas, que se creen el cuento de que si Trump regresa a la Casa Blanca Estados Unidos volverá a ser amigo de El Salvador o que las listas de corruptos quedan sin efecto, están equivocados.

Y los políticos, que creen que tienen alguna esperanza con los republicanos... pues, sueños. Sueños, corruptos.