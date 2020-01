Superar 4 actitudes tóxicas en la comunicación en pareja

De allí que les presento el resultado de investigar y recopilar algunos indicadores de que señalan que hemos asumido actitudes tóxicas o estilos comunicativos poco sanos con quien consideramos el amor de nuestra vida. Se trata de los cuatro enemigos de los cónyuges, según expertos (como el Doctor. J. Gottman): 1. Mostrar un talante defensivo. 2. Despreciar a la otra persona. 3. Asumir una actitud de crítica destructiva, de tal forma que el objetivo se convierte en demoler la imagen y carácter del cónyuge en vez de expresar una queja sobre algo. 4. Aislarse de la pareja asumiendo la táctica del cerrojo, que genera bloqueo y agitación al hablar de un tema importante. Es importante señalar que, si estas actitudes tóxicas no se resuelven en un matrimonio o relación de pareja y novios, se puede llegar al rompimiento total, aun si las personas se siguen amando.

Los cuatro ANTIDOTOS, según los mismos expertos, para superar estas cuatro actitudes tóxicas son:

1. La actitud defensiva es una forma ruda e injusta de culpar a la otra persona, significando con esto que el problema no soy yo sino la pareja. Esto impide que se resuelva el conflicto o el problema que está viviendo el matrimonio, y más bien lo intensifica. Para superar esta actitud tóxica se requiere actuar con responsabilidad asumiendo la parte que le corresponde en el conflicto, para comprometerse a no repetir el error.

2. Para superar el desprecio temporal hacia la pareja, se necesita esforzarse por construir un ambiente de respeto, revaloración y admiración por la otra persona. Esto comienza por recuperar la costumbre de dar las gracias por los pequeños actos de servicio que se dan y reciben en el hogar cada día. El agradecimiento prepara el terreno para recuperar el afecto, creando una perspectiva positiva en su relación, que actúa como un muelle en el que reboten los sentimientos negativos. Entre más positivo se comporte el cónyuge, mayores posibilidades hay de sentir o expresar cariño y amabilidad a través de las buenas maneras, disminuyendo el sentimiento de desprecio hasta que desaparezca. Ayuda mucho recordar las cualidades o motivos por los que se sintió atraído (a) en las primeras citas.

3. Para superar una actitud de critica se requiere aprender la diferencia cuando se expresa una queja y cuando se hace una crítica. Si formulamos una queja, sonamos más o menos así: "Cuando no me llamas y es la hora de regreso del trabajo, me da miedo que te haya pasado algo. Por eso habíamos acordado que, si surgía algo inesperado, nos comunicaríamos". En cambio, cuando criticamos, llegamos a decir: "Nunca piensas en cómo me siento al no saber de ti a la hora de regresar a la casa del trabajo… siempre están ocupado en tus cosas…eres una persona egoísta!". Actuar con amabilidad hacia la pareja, señalando como ser criticón le hace sentir, se comienza con la palabra "Yo me siento (expresa el sentimiento) cuando tú me críticas". 4. Para superar el aislamiento de parte de uno de los cónyuges en el matrimonio, cuando han asumido la táctica del cerrojo, (bloquearse aumenta el ritmo cardíaco), hay que parar por media hora para luego retomar el tema que quieren conversar y que había causado conflicto.

Si los matrimonios son sólidos, la familia se fortalece y la sociedad también, superándose la polarización tóxica.