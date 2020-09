Superar la polarización va a ser tarea que requerirá gran esfuerzo, y todos debemos aportar lo que nos corresponde

En la medida en que el fenómeno político evolutivo se ha venido manifestando en nuestra realidad nacional, lejos de promoverse los acercamientos políticos básicos para preservar y estimular la salud de nuestra democracia, lo que ha crecido expansivamente es la tendencia a los desencuentros y a las incomprensiones mutuas más agudas. Este es un claro indicativo de que los salvadoreños no hemos asumido la democracia como una responsabilidad efectivamente común sino como un compromiso circunstancial, lo cual genera múltiples trastornos en el camino. Por consiguiente, la polarización ha venido creciendo y haciendo de las suyas, como los efectos devastadores que eso produce. Y ni siquiera se trata de una polarización basada en posiciones ideológicas identificables, sino simplemente en actitudes de rechazo y de choque que no es posible administrar en forma sensata. Estamos, pues, actuando en vía contraria a lo que aconseja la racionalidad más elemental, lo cual hace que el país, en muchos sentidos, carezca de norte.

Dado que hemos pasado ya mucho tiempo en esta situación tan adversa y contraproducente, ya está claro fuera de toda duda que no superaremos este confuso tránsito sin hacer un ejercicio verdaderamente nacional para entrar en la vía de los entendimientos sustentables. No podemos resignarnos impunemente a continuar en este deslave de oportunidades sin ningún propósito identificable. Basta ya de improvisar en nuestro perjuicio, por simples caprichos y rechazos derivados de actitudes inmaduras que no tienen ninguna justificación.

Esperamos que la ciudadanía, en su función electora que también es aleccionadora por naturaleza, envíe desde las urnas ese mensaje de racionalidad funcional al que acabamos de hacer referencia, porque el sistema lo demanda y la ciudadanía lo merece. Si eso se produce, podría ser el mejor mensaje orientador para tirios y troyanos, en este momento en que lo más importante es que el país, su sociedad y su población entren en verdadera ruta de superación integral, en vez de seguir por caminos extraviados como ha sido lo usual. Los gestores del poder deben reconocer por fin que la realidad no está a su servicio sino que, por el contrario, son ellos los que están al servicio de la realidad.

El país necesita balance de fuerzas y ejercicio normal de pesos y contrapesos para que toda la dinámica nacional se ponga efectivamente al servicio del bien común, tal como lo demanda el buen desempeño de la democracia. Aunque haya tantas tentaciones circulando al respecto en el ambiente, ya pasó el tiempo en que los exclusivismos políticos se imponían contra todo criterio de respeto institucional equitativo y verdaderamente evolutivo. Esto significa que, pese a todas las señales perturbadoras que siguen haciéndose presentes, nuestra dinámica nacional continúa en su línea ordenadora, así sea con contratiempos y sobresaltos.

La clave de la estabilidad presente y futura es el equilibrio, y es lo que debe lograrse entre los diferentes y aun entre los contrarios. Es labor de sensatez y responsabilidad, sobre todo en lo que corresponde al servicio a la estabilidad con seguridad y con previsibilidad. Esta no es una tarea excepcional, sino que es lo que normalmente debe esperarse de todas las fuerzas que están en juego.

Las tensiones preelectorales, que se definirán muy pronto, deben darle paso a un nuevo capítulo de serenidad funcional, que es lo que en todos los sentidos está urgiendo la realidad nacional en marcha.

Dediquémonos al país, en vez de continuar aferrados a las obsesiones confrontativas. Es lo que todos los signos presentes indican, cada vez con mayores apremios. Hagámosle caso a la evolución.