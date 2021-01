Superpoderes para 2021 al alcance de todos

Como si nada, hemos llegado casi a la mitad del primer mes del año. El tiempo pasa rápido y nos encuentra en un estado de alta expectación, en el que todos estamos en búsqueda de ese algo que nos hemos propuesto para que 2021 sea próspero y lleno de satisfacciones.

Un nuevo año siempre es un buen momento de hacer un alto, enlistar los logros obtenidos, los objetivos por alcanzar e identificar las oportunidades y herramientas con las que contamos. Sin embargo, este año no va a ser cualquier año, ya se vislumbra retador, con incertidumbre y con una alta carga emocional resultante de todo lo que estamos viviendo.

No importa cuál sea el objetivo que buscamos alcanzar en 2021, basándonos en lo vivido en 2020 podemos hacer un listado de los superpoderes que necesitamos adquirir o fortalecer para mantenernos vivos y con bienestar en estos momentos de crisis que estamos pasando.

1. Escudo protector. Debemos tener el poder de protegernos ante el virus como el único método de supervivencia en pandemia. Las armas ya por todos conocidas: mascarilla, jabón y alcohol gel deben ser no negociables. Comer bien, hacer ejercicio regularmente y tomar unos minutos al día para respirar y relajarse también ayuda a fortalecer las murallas. El enemigo es peligroso, no se ve por su reducido tamaño, pero existe. Es tan astuto que se oculta en caras conocidas y aprovecha el descuido o el exceso de confianza para entrar y conquistar sin piedad. A casi un año de haber comenzado esta guerra, ahora es cuando debemos estar más alertas.

2. El poder del clic. Con la pandemia el mundo se vio obligado a digitalizarse. Empresas, personas, gobiernos, sociedades, tuvieron que dar pasos importantes de mano de la tecnología para no detenerse y seguir estudiando, trabajando, produciendo y entreteniéndose, evitando o minimizando el contacto físico. Esta inmersión al mundo tecnológico hizo la diferencia para que negocios cerraran o crecieran exponencialmente, diversificándose y llegando a mercados que antes no alcanzaban. Lo mismo sucedió con las personas, aquellos que empezaron a comprar, vender, realizar sus transacciones financieras y evitar el uso de efectivo, no van a retroceder, ese superpoder únicamente se va a fortalecer y a expandir. El poder del clic abre todo un mundo de oportunidades, siendo 2021 el año ideal para sacar el mayor provecho de ellas.

3. Temple inquebrantable. Todos hemos pasado por un período en el que en nuestra cotidianidad hemos estado expuestos a estímulos negativos, desde noticias sobre la pandemia, algún familiar o amigo que tuvo que luchar por su vida, alguien que perdió su trabajo o cerró su negocio, violencia en las calles o incluso en redes sociales. A esto se suma la campaña electoral en la que arrecian los estímulos de diferentes tipos y llegan a establecer una agenda no siempre positiva y propositiva. El temple es una virtud que nos permite actuar con equilibrio y serenidad ante diversos eventos que la vida puede suponer, hacerlo de manera constante definitivamente es un superpoder que debemos trabajar para que esos estímulos negativos nos afecten lo menos posible y podamos tener bienestar, paz y tranquilidad interior, en beneficio propio y de los demás.

Por supuesto que hay más superpoderes, pero cuidarse, ser productivo y tener bienestar emocional, son claves no solo para vivir sino para disfrutar el camino hacia un 2021 lleno de oportunidades, listas para ser aprovechadas.