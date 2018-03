TIGO y la falsa portabilidad numérica

Lee también

Las compañías telefónicas que han tenido una penetración muy grande cometen muchos abusos con el consumidor. Durante mucho tiempo la ley les permitió ejercer una acción monopólica, es decir, de control sobre el mercado no poniendo una legislación que las obligara a que si un cliente se cambiaba de compañía mantuviera su número. Esta barrera de salida es importante y combatida en todo el mundo. No muchos quieren cambiar el número usado por años porque dificulta a sus contactos de mucho tiempo darle seguimiento. Esto se revirtió mediante el Decreto Ejecutivo número 58 de la Presidencia de la República para dar cumplimiento a la ley de telecomunicaciones en su artículo 29 referido a la portabilidad numérica. La página del Portal de Transparencia anuncia que el 23 de mayo seleccionó a la empresa MEDIAFON para implementarla, tienen experiencia en muchos países con casi 500 millones de números y más de 100 operadores de telefonía. Eso permitiría a los usuarios la libertad de cambiarse de un proveedor a otro a su voluntad como cambia de farmacia o de supermercado. Desafortunadamente el decreto no se cumple a cabalidad, las compañías que no cumplen están sujetas a ser denunciadas en la Defensoría del Consumidor, pero aun así no cumplen con la ley.Aunque no acostumbro hablar de mí en mis columnas, la experiencia que voy a narrar la han vivido cientos de personas y seguramente si abro un número de denuncia las cantidades subirán enormemente.Soy cliente de TIGO desde hace muchos años con varias líneas celulares, servicio de cable e internet residencial, decidí cambiarme a Claro un número, comenzando un calvario he tenido 7 intentos fallidos de trasladar mi número a Claro, las 7 rechazadas por alegatos por saldos pendientes y porque el titular de la línea y yo no somos la misma persona. Una sola vez había un saldo pendiente, las demás son totalmente falsos, los recibos lo prueban.Fui varias veces a las abarrotadas oficinas de servicio al cliente de TIGO en que fácilmente puede tardarse de 45 minutos a 2 horas ser atendido. El personal de servicio al cliente es generalmente descortés, unas pocas excepciones atienden muy amablemente. La impresión es que contratan gente a quien le pagan muy poco y de ahí los resultados.Cinco de las siete oportunidades que nos presentamos a TIGO solicitando el cambio presentamos la factura saldada el mismo día o el anterior, con eso nos dieron un formulario autorizando a Claro a tomar esa línea, vamos a Claro y nos ofrecen ese mismo día ingresarlo al sistema que maneja la SIGET y que en dos o tres días el número cambiará a un aparato caro que compré a Claro hace meses y no puedo usarlo, al mismo tiempo que sigo pagando a TIGO por el servicio que obligado sigo usando de ellos.De las 7 veces Claro nos comunicó que fue denegado porque no es la misma persona, situación en la que estoy ahora y las otras solo con una justificación en que había un saldo que aún no podía facturarse y TIGO me ofreció poderlo pagar cuando se facturara. En cuanto a que no soy la misma persona ni del titular he presentado todos los documentos, el DUI y NIT que coinciden absolutamente con el registro.A la fecha después de 7 frustrantes experiencias 6 injustificadas absolutamente y de las experiencias narradas por otros usuarios no se puede más que pensar que esta es una acción concertada porque lo he escuchado también de otras compañías y que es una forma de burlar la ley por medio de justificar o negar la portabilidad numérica. Estoy haciendo la denuncia formal a la Defensoría del Consumidor, pero la situación es tan irregular conmigo y con otros que amerita denunciarlo públicamente para que no abusen de los consumidores.