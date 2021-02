TSE, nuevo villano en la narrativa de odio del oficialismo

La máquina propagandística del oficialismo necesita de un villano; de lo contrario, no hay a quien odiar, no hay cómo activar la dialéctica injuriosa, no hay misión a la cual el presidente de la República pueda convocar en clave destructiva ni objetivo contra el cual apuntar a su otro gabinete, el gabinete del odio con opinadores prepago, lobistas políticos metidos a candidatos y otros profesionales de la difamación.

El gobierno no actúa de ese modo porque no sepa hacer otra cosa más que insultar; quizá algunos de sus voceros se sientan cómodos en esa lógica por problemas de carácter o incapacidad para el debate y la construcción de discurso, pero en realidad se trata de una decisión orgánica a la comunicación política de Bukele y su círculo. La decisión es actuar conforme el manual del agitador populista, aun si ya se detenta buena cuota del poder.

Vivimos en una época en la que los grandes ejes del tejido social se ven socavados: los polos izquierda-derecha, capitalismo-socialismo o Estado-mercado han pasado a un plano difuso por lógica histórica, irrupción de un nuevo segmento económicamente activo de la población con otras expectativas y abstraído del contexto democrático original, y agotamiento de las fuerzas políticas de los últimos treinta años.

Para pescar en esas aguas, Bukele recurre a lo mismo que decenas de líderes populistas antes suyo: el odio. Y es un odio lo suficientemente ambiguo como para que todos se sientan invitados y específico como lo necesite la coyuntura.

Claro, el que convoca al odio se cree legitimado de inmediato y si cuenta con suficientes recursos de penetración y divulgación, se transformará en vocero contra aquello que la ciudadanía detesta en cualquier democracia: las imperfecciones e injusticias asociadas al sistema de gobierno, la corrupción de unas élites definidas a conveniencia, la conspiración que amenaza a la sociedad urdida incluso desde afuera del país, etcétera.

El odio permite unificar a personas de extracción heterogénea dándoles una identidad colectiva y un enemigo contra el cual pararse. Y ese juguete le sirvió a Bukele para acelerar su ascenso al poder, con villanos a los que acabó depositando en un mismo lugar: en ese sitio está la partidocracia tradicional excepto los partidos que le sirven, los medios de comunicación independientes, los poderes contralores del Estado, algunos líderes religiosos y la Academia.

Y a las puertas del evento electoral en el cual se presume que su recién fundado partido obtendrá buenos resultados, Bukele se saca de la manga un nuevo enemigo, providencial porque le permite escapar de la narrativa de los asesinatos de dos partidarios del FMLN, de su vía crucis a Washington y de su puchero con el cuerpo diplomático como oprobioso testigo. Ese enemigo es el Tribunal Supremo Electoral.

Si se cree en la democracia, se convendrá en que esta es una pésima idea. Si desde el ejercicio político se tienen dudas sobre la actuación del Tribunal, ya se cuenta con suficientes canales y procedimientos de ley para aclararlas. Esos mismos controles establecen que la presidenta del organismo sea la designada por el partido que más votos ganó en los comicios previos, en este caso el oficialismo.

Pero alentar la descalificación al organismo, iniciar una nueva campaña de odio y pretender que la conspiración institucional continúa es una línea incendiaria innecesaria, otra muestra de lo poco que Bukele entiende del funcionamiento del Estado, o de lo poco que le importa.