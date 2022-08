Todos tenemos aficiones inconfesables. Algunos son fans enfermos de la lucha libre, otros invierten sus horas de sueño en juegos de video, habrá alguno que aparte dos inútiles horas diarias para ver a influencers bailando perreo en Tik Tok y se ha sabido de algunos con debilidad por coleccionar zapatos de mil dólares pagados con dinero público.

En mi caso, confieso que me apasionan la cacofonía y la monotonía. Y no, diputado, lo de mono no tiene que ver con usted y lo de caco, tampoco... bueno, luego revisamos si le parece. Me refiero a que me gusta ver las mismas películas y leer los mismos libros una y otra y otra vez, y entre peor el libreto, mejor. Y por eso un asueto como este no se me agota en ver El Acorazado Potemkin o Tarde de Perros sino en Santo contras las Momias de Guanajato, El Pueblo de los Malditos o viejos cortos de Titanes en el Ring.

Cada vez que me ha tocado justificar estas veleidades, digo que es por un rasgo kitsch de mi espíritu, que es un modo elegante de reconocer las pringas infantiloides que tengo en el cerebro. Pero si le preguntan a mi madre, dirá que es sólo una muestra de mi pobre gusto.

Una vez aceptado que exceptuando a nuestra clase política de ayer y hoy y a Rucks y Parker puedo entretenerme con casi todo lo cursi y chabacano, bajaré otra grada hacia el infierno: anoche vi tres veces el reto del Bukele alcalde y Smara la Gabana de hace tres fiestas agostinas. Y no importando si uno es gorgojo o golondrino, chayotero o foca o cualquiera otra de las vergonzosas palabras que unos y otros de ustedes se reparten en las redes sociales, les garantizo que hasta esa joya de lo ordinario ofrece un mensaje extraordinario.

Al inicio vemos entrar a Smara; tres años después, incluso el recurso a este personaje podría considerarse apología del crimen así que de alguna manera esos minutos del señor Alas enfundado en esa falda deben considerarse un clásico posmoderno. Y luego, el ingreso del entonces alcalde de San Salvador es imperdible, flanqueado por una decena de fotógrafos de la municipalidad y de los medios que ya entonces gozaban de la pauta, y protegido por su guardia pretoriana, entonces unos desconocidos para el público general y ahora inmortalizados por un tal Engel.

Bukele toma el micrófono y, por supuesto, sostiene que las de 2019 fueron "las mejores fiestas patronales en la historia de San Salvador", para después, siempre en la construcción de su cacofónico personaje, decir que "todos sabemos quién va a ganar" y que enfrentarse a la Gabana "sólo es de trámite". Y, por supuesto, el que no pierde aunque el bitcóin lo haya convertido en el hazmerreír internacional no iba a perder en pleno predio de la feria.

El episodio, al que hasta López Obrador podría considerar naco, es entretenido por la falta de química del alcalde con el público, por el esfuerzo de los otros protagonistas por hacerlo parecer lo que no es y por la ridícula grandilocuencia en la que insistió incluso en un escenario así de sencillo y cotidiano. La gente no llega al tagadá a escuchar tres cuartillos de aburrida propaganda, pero los apetitos de Bukele fueron, son y serán así. Quejarnos ahora de que ese personaje prometió poner un satélite en el espacio, hacer de CIFCO el hospital anticovid más grande de Latinoamérica o refundar la economía mundial obligando a los minuteros a aceptar bitcóins no nos luce, ya entonces se sabía de qué tamaño era su megalomanía.

Si esta fuese una película, en las letritas del final, cuando el público se va levantando de sus butacas aún horrorizado, leeríamos: "Meses después, Bukele fue electo presidente. Smara la Gabana fue nombrada Comisionada de la Juventud. Y el siguiente alcalde inauguró años después las siguientes mejores fiestas patronales en la historia de San Salvador. Aunque no se subió al Tagadá".

Sí, maldito mal gusto que se lo come a uno.