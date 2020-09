El dolor es un enigma que puede ocasionar reacciones inesperadas. En ocasiones, se traduce hacia formas artísticas creativas como el caso de prima muy querida, la cantautora Inés de Viaud, quien compuso una linda canción para el funeral de su padre. Otro ejemplo es la famosa balada del cantante mexicano Pedro infante de los años cincuenta bajo el titulo "También de dolor se canta".

"El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emotiva, asociada con un daño que sufre el organismo", señala la definición de la Asociación internacional para el estudio del dolor. En vista que ahora el mundo vive un intenso dolor por la muerte de familiares, colegas y amigos a causa de la pandemia del coronavirus, quisiera compartir algunas ideas del pensamiento excelso de San Juan Pablo II sobre el significado del dolor humano. (Fuente: El sentido del dolor, en la carta apostólica "Salvifici dolores" del papa Juan Pablo II, comentada por el cardenal Javier Lozano Barragán).

"¿Qué diferencia existe entre las soluciones que da el cristianismo y las otras religiones frente al dolor? El budismo es uno de los que más trata de evadir el dolor a través de acciones humanas plenas (como sistema de pensamiento es ateo; solo se vuelve teísta, por decirlo así, en su religiosidad popular)... En el hinduismo aparece como solución la palabra de Dios; en el islamismo, también la palabra de Dios; y en las religiones tradicionales (judaísmo y cristianismo), el sacrificio a Dios".

Juan Pablo II utiliza una precisión terminológica sobre el dolor, ya que considera que el sufrimiento va más allá de la enfermedad, pues existe el sufrimiento físico y el espiritual... el sufrimiento no solo es individual sino colectivo, por los errores y transgresiones de los humanos, en especial en las guerras... Sin embargo, no permanece encerrado en el individuo, sino que genera solidaridad con las demás personas que también sufren…".

San Juan Pablo II nos alumbra el sentido del sufrimiento "desde el terreno del misterio, no en el sentido de proceder a ciegas, sino en el de cerrar los ojos, que se origina cuando viene un encandilamiento, como por ejemplo cuando se mira directamente el sol. Solo a la luz que encandila, solo en el exceso de luminosidad, que no permite ver de frente, podemos atisbar qué es el misterio del sufrimiento...". Su pensamiento se puede resumir en seis gradas hacia la plenitud del misterio sobre el dolor: 1. El sufrimiento no es en sí malo, sino que es el efecto de una causa mala. El mal no es una entidad positiva sino una privación. La privación no exige una causa positiva, sino investigar quién originó dicha privación.

2. El origen de la privación es el pecado. El pecado cometido por un hombre se propaga por la solidaridad humana. El pecado se puede eliminar mediante el mismo sufrimiento en un contexto solidario del todo especial.

3. Esta solidaridad la puede dar solo Dios. Esta donación de solidaridad es el sentido de la Encarnación es el sentido de Jesucristo. Por esta solidaridad Cristo lleva a cabo la eliminación del pecado mediante su propio sufrimiento en su vida, pasión, muerte y resurrección.

4. Mediante la solidaridad de Cristo con toda la humanidad, el dolor humano de todos los tiempos ha sido sufrido por Cristo en su pasión y muerte redentora.

5. Cada uno, en su sufrimiento. se une al sufrimiento de Cristo y de esta manera, misteriosamente, su sufrimiento se torna fuente de vida y de resurrección.

6. Esta destrucción definitiva del sufrimiento por el sufrimiento nos lleva a destruir el sufrimiento actual también con toda clase de medios a nuestro alcance, como es el caso del buen samaritano.