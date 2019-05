Temas complementarios

El país es pequeño, tiene 20,721 kilómetros cuadrados de extensión. Y tiene 262 municipios, muchos pequeños, tan pequeños que no llegan a los 10,000 habitantes que exige el Código Municipal vigente como requisito para crear un municipio. Según registro de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Mercedes La Ceiba, ubicado en La Paz, es el municipio con menos pobladores (no llega a mil). Siguen San Francisco Lempa, Las Vueltas, Azacualpa y San Luis del Carmen en el departamento de Chalatenango y El Rosario en Morazán (con menos de 1,500 habitantes); Cinquera en Cabañas, Las Flores, Potonico y San Antonio Los Ranchos en Chalatenango (con menos de 2,000 habitantes).

Diez municipios no alcanzan los 2,000 habitantes, son municipios sin índices alarmantes de criminalidad porque seguramente todos se conocen. Allí no se vive lo que tiene que padecer la población en los municipios más densamente poblados, pero esos poco habitados municipios no tienen incentivos para atraer población. Las oportunidades para trabajar son limitadas y los servicios son limitados... la gente busca fuera de ese espacio oportunidades de desarrollo... se van despoblando o se van envejeciendo. En la distribución de población se puede comprobar los grandes desequilibrios que se enfrentan en el país.

El Censo de la DIGESTYC está desactualizado, pero seguramente en la tendencia poblacional de esos 10 municipios tendrá poca variación porque la actividad productiva de la industria, los servicios y otras, está concentrada en la cuarta parte del territorio del país, en municipios de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana. Y están allí, porque tienen energía eléctrica, conectividad vial y servicios básicos... todo lo que afecta la competitividad de la producción. Basta recordar las declaraciones de los dirigentes gremiales sobre el impacto de los horarios en la Carretera Panamericana a la altura de Los Chorros para comprobarlo.

Esta es la realidad que enfrentará el nuevo Ministerio de Desarrollo Local creado a partir del Fondo Social para el Desarrollo Local (FISDL). Su tarea será diseñar y hacer efectivos proyectos que hagan atractivo el territorio a la inversión... su tarea será diseñar y hacer efectivos proyectos que atraigan inversión al territorio. Convertir el fondo en ministerio es una señal clara, ojalá, que el territorio tendrá otro tratamiento. Hay otros fondos dispersos que ojalá se alinearan con su objetivo: "promover la generación de riquezas y el desarrollo local con la participación de los gobiernos municipales, las comunidades, la empresa privada y las instituciones de gobierno central, que implementen proyectos de infraestructura social y económica".

Se anuncia otro ministerio que también da señales de diferente tratamiento. La vivienda es un tema crítico en el país. Hay déficit cualitativo y cuantitativo que afecta principalmente a población vulnerable que habita en quebradas con riesgo de deslave, en zonas con riesgo de inundación y en espacios de propiedad privada o estatal. El déficit es de 1.4 millones de viviendas y casi 250 mil deben construirse nuevas (CLADCS-INCAE). Otro problema es el acceso a vivienda. El mercado ofrece soluciones habitacionales ajenas a la capacidad de pago de la gran mayoría. ¿Qué afecta el precio de las viviendas? ¿Qué distorsiones existen en el mercado de vivienda? ¿Qué debería hacer el nuevo Ministerio de Vivienda?

Hay más preguntas que deberán formularse y responderse con realismo y responsabilidad. El proceso de urbanización y concentración poblacional son acelerados, tienen que ver con vivienda, con servicios, con ordenamiento territorial y con desarrollo local.