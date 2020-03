Temas críticos

La emergencia, enemiga de la transparencia: A cualquiera le genera desconfianza el lenguaje corporal y las palabras de altos funcionarios del Ejecutivo, reaccionando a propuestas de la Asamblea para el manejo del endeudamiento internacional por $2,000 millones. Esto exige mayoría calificada. Exige acuerdos. Se comparte el acuerdo de exigir el respeto a los 8 principios de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El presidente del Ejecutivo anunció que no permitirá un Taiwán 2. Me parece y lo comparto. Pero, el que declare públicamente su intención a nadie le da certeza. La certeza la da el acceso a información pública, esa información oficiosa a la que tiene derecho cualquier ciudadano. La certeza la da el compromiso de no decidir, a última hora y como frecuentemente se estila, que esa información oficiosa se convierte en información reservada. Esta práctica es criticable porque deja claro un mensaje: no hay transparencia. Y al no haber transparencia, se está escondiendo la corrupción.

Evitar un Taiwán 2 no es solo de palabras. Evitar un Taiwán 2 exige demostrar que las cosas se hacen de manera diferente, con apertura, con flexibilidad y con producción, difusión y acceso a información oportuna. Este nuevo gobierno tiene la tentación de caer en las prácticas que tanto criticó. ¿Y entonces?

Emergencia sin participación ni democracia: Peligroso, porque la dimensión del problema del coronavirus exige apertura, participación y compromiso de todos. El problema es crítico. Las implicaciones económicas y sociales son inimaginables. Organismos internacionales, como la CEPAL, han difundido sus estimaciones en el empleo, el comercio y el crecimiento. Un país como el nuestro, con una economía dolarizada, un 60 % en el sector informal, una base tributaria limitada, exportaciones concentradas en Estados Unidos y el Triángulo Norte y otras debilidades más, después de esta emergencia necesitará del concurso de todos los sectores, empresarios, académicos, comerciantes, docentes, trabajadores, religiosos y más. Se necesitará de todos.

Genera inquietud la reacción de funcionarios y del gobierno a la propuesta de integrar un Comité pluralista de seguimiento y evaluación, responsable de transparentar la ejecución de ese millonario préstamo internacional de $2,000 millones. A funcionarios de gobierno les ha molestado la propuesta. ¿Por qué?

Invitar a la academia a integrar un Comité permite enriquecer el enfoque, sin perder la perspectiva del futuro. Allí no hay interés creado más que el conocimiento. Convocar al sector empresarial grande y pequeño al comité, incluir en la agenda de interés el tema de la producción, comercialización y competitividad. La base productiva quedará muy afectada. Tendrán propuestas para reconstruir y fortalecer el tejido productivo. La ejecución de ese multimillonario empréstito debe ser eficaz, eficiente y proba.

Ante la emergencia, el Ministerio de Trabajo solicita denuncias: El ministro anunció la plataforma institucional diseñada para enfrentar el coronavirus y denunciar a las empresas que irrespeten ¿los lineamientos del Ministerio de Salud o la ley? Pregunto porque revisé la página y allí hay de todo, y para todo gusto y color. ¿No se han percatado de que la crisis dejará en quiebra a muchas unidades productiva micro, pequeñas y medianas? Cientos de salvadoreños quedarán sin ingreso alguno.

Con anuncios de prevención y sin agua: Ilopango, Soyapango, Teotepeque, Santa Tecla, San Martín, Cuscatancingo están sin agua. ¿Cómo evitar el virus sin la fundamental agua?