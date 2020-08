Dijo el Papa en una de sus homilías: "El Temor de Dios, don del Espíritu Santo, no quiere decir tener miedo a Dios pues sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos perdona siempre".

Efectivamente, Dios está siempre pendiente de perdonar nuestras faltas y pecados, siempre que, arrepentidos, acudamos al Sacramento de la Penitencia, de la Confesión y hagamos el propósito de no ofenderle más.

El Espíritu Santo nos inspira en nuestra alma el camino seguro que debemos seguir para poder llegar a la meta que Dios nos ha señalado: el premio del Cielo, para siempre, si somos fieles a su doctrina aquí en la tierra.

Cuando el Espíritu Santo habita en nuestra alma, nos infunde consuelo y paz, aquella actitud de quien deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido, como un niño con sus padres.

Es lo que observamos en la vida corriente: un niño que corre a los brazos de su madre o a los de su padre cuando se siente solo y sin capacidad para actuar por sí solo y necesita la ayuda de unos brazos fuertes que lo saquen adelante en su empresa, que para una persona mayor es absolutamente sin importancia, pero que para él puede ser vital en aquel momento concreto.

Este don del Espíritu Santo nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una actitud resignada y pasiva, sino con valentía, con gozo. Nos hace cristianos convencidos de que no estamos sometidos al Señor por miedo, sino conquistados por su amor de Padre.

No es miedo al infierno lo que nos mueve en definitiva, es el amor a Dios que nos alienta a crecer cada vez más en ese mismo amor y serle más fiel, y por lo tanto, también a darnos a los demás para empujarlos a que también ellos le amen sobre todas las cosas y luego le gocen en el Cielo.

Finalmente, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, la vanidad, el poder o el orgullo, entonces el Señor, por el santo temor de Dios, nos llama la atención: Así no serás feliz, así terminarás mal... y no te podrás llevar nada ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo.

A estas conclusiones hemos de llegar todos después de meditar en estas verdades y así poder vivir una vida cristiana auténtica que no solo nos asegure la posesión del Cielo a nosotros mismos, sino arrastre los demás.

Pidamos a la Santísima Virgen, que es la Madre Dios y que también es nuestra madre amorosa, que nos ayude a vivir este don del Espíritu Santo del Temor de Dios, que nos ayudará a amar cada vez a Dios y realizar mejor nuestro trabajo, a cuidar a nuestra familia, las relaciones con nuestros amigos, compañeros y todas las personas con quienes nos relacionamos, para acercarlas más a Su Hijo.

Ella nos conseguirá las gracias necesarias para santificarnos con nuestro trabajo y con todas las actividades que realizamos cada día.