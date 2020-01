Tendencias para el 2020

Por mi parte, convencida de que la velocidad de los cambios genera tendencias que afectan los objetivos, decisiones y resultados de las empresas y por lo tanto, hay que mantenerse informados, he dedicado gran parte de mi tiempo "libre" a leer sobre las tendencias para este año, para lo cual he consultado diferentes fuentes y quisiera compartirles un resumen de las que considero las más relevantes en lo que se refiere a los consumidores, y para esto, una de mis fuentes de inspiración favoritas es Alvaro Rattinger.

La gran tendencia de la década para los consumidores será la búsqueda de "bienestar" que a su vez podría estar relacionada con la búsqueda de la "felicidad". Es decir, que van a preferir todos los productos o marcas que los ayuden a lograrlo. En este sentido, uno de los requisitos más importantes para cualquier elección será la "súper conveniencia" (ya no es suficiente la conveniencia simple), lo que se puede traducir en "no me compliques la vida", "haceme las cosas fáciles", si algo se puede hacer en dos pasos no lo hagamos de cinco. Tiempo será otra variable clave, debido a que cada vez más el tiempo alcanza para menos, mi opinión es que el Internet y específicamente las redes sociales están influyendo en esta situación por todas esas horas que se les dedican.

Pero bienestar también significa cuidar la salud y esto impacta directamente en los cambios en la alimentación, mayor actividad física, etc. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Veamos un ejemplo. El pasado 6 de enero, me asustó la noticia "La empresa de lácteos Borden pide protección por bancarrota", que entre otras cosas decía, "la industria de lácteos de Estados Unidos, la más grande del mundo, se encuentra bajo mucha presión debido a que los hábitos de consumo de los estadounidenses están cambiando". Al siguiente día leo en la revista Merca2.0, "Adiós a los lácteos: Starbucks lanza nuevas bebidas e integra leche de avena a su oferta" y en la noticia se leía: "Entre sus movimientos de marketing y su adaptación a las necesidades de los nuevos consumidores. Es por ello que hoy anunció una novedad, de cara al arranque de este 2020". Se aclaraba que, por lo pronto, será sólo a nivel regional en Estados Unidos.

Otra tendencia que me resulta interesante es la que se está denominando "democratización" y que tiene que ver con el aumento del modelo de negocios de membresía como Netflix y Spotify, que permiten por relativamente bajos montos de dinero tener acceso a cantidades considerables de películas, series y música. Esto también está asociado con un cambio de comportamiento de los consumidores, al pasar del interés en la posesión al interés en el disfrute, alquilar en lugar de comprar. Ya existen, por ejemplo, empresas que por una membresía mensual prestan carteras, vestidos, joyas, etc. de los grandes diseñadores, que pueden ser cambiadas varias veces al mes. Obviamente esto impacta a las industrias que se dedican a producir estos productos.

No puedo dejar de mencionar las Meta tendencias tecnológicas de Peter Diamandis de la Singularity University. Por razones de espacio no puedo compartirlas, pero si les interesa pueden encontrarlas en Diamandis.com. Me impresiona su introducción: "en la próxima década, se están acumulando oleadas de avances tecnológicos exponenciales, eclipsando décadas de avances en escala e impacto. Surgen de estas olas 20 "Meta tendencias", que probablemente revolucionarán industrias enteras (antiguas y nuevas), redefinirán la generación de negocios del mañana y los desafíos contemporáneos, y transformarán nuestros medios de vida de abajo hacia arriba.

No hay duda de que la década estará interesante ¿estaremos preparados?