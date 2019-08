Tenemos condiciones para avanzar en todos los órdenes, y para que eso se dé es preciso ponernos en ruta sin más tardanza

La progresión evolutiva del proceso nacional desde que los salvadoreños emprendimos la reconversión democratizadora, allá en los días iniciales de los años 80 del pasado siglo, que parecen a la vez tan lejanos y tan próximos, según sea el enfoque que se utilice, nos muestra a las claras que la realidad nacional está plenamente capacitada para asumir el progreso como la tarea conductora hacia las metas que nos propongamos como país. Desde luego, no basta con planteárselo, porque ningún resultado progresista se da por impulso espontáneo: hay que hacer un diseño de avance, con todos los componentes que se requieren para apuntar certeramente hacia las metas propuestas, que de antemano deben estar diseñadas con precisión y estructuradas inequívocamente como imanes irresistibles.

Se afirma con toda certeza que la paz no existe en nuestro ambiente, pese a que concluyó la guerra interna con un acuerdo político negociado y no con un triunfo militar. En efecto, la paz aún no existe entre nosotros como se esperaba porque los actores políticos y socioeconómicos no emprendieron de inmediato la tarea de construirla de manera articulada y sustentada sobre el escenario tan propicio que dejó abierto el Acuerdo de Paz. Pero esto no sólo ha ocurrido con la paz, sino también con el desarrollo.

Al pasar a la etapa de posguerra, dada la naturaleza tan auspiciosa del mecanismo que concluyó el conflicto bélico, todo hacía creer que vendría de inmediato una nueva era de eclosión de energías productivas y de proliferación de oportunidades de crecimiento y de prosperidad. Eso no cuajó luego de unos cortos impulsos iniciales porque tampoco hubo el debido seguimiento inmediato. Aquí volvió a repetirse la vieja distorsión paralizante, que consiste en ser eficientes para preparar condiciones y a la vez ineficientes para hacer que dichas condiciones puedan entrar en acción como se debe.

Hoy, lo que notoriamente ha dado de sí es el tratamiento que se le ha venido dando a la realidad política en vigencia desde el parteaguas de 1992. Los actores políticos se fueron estancando en prácticas centradas obsesivamente en sus artificiosas conflictividades, dejando a un lado lo que verdaderamente les corresponde: asegurar el servicio al ente originario del poder, que es el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que justamente ha venido moviendo a la ciudadanía a tomar decisiones con intención correctiva, como se constata en los más recientes procesos electorales, que han sacudido a la llamada clase política con el propósito abierto de hacerla reaccionar en forma renovadora.

Con lo dicho queremos enfatizar que nada de lo que pasa es casual ni meramente circunstancial. El proceso que venimos siguiendo como nación en fase de alto poder evolutivo tiene una lógica profunda, y hacia ella tendríamos que dirigirnos para no seguir extraviándonos en el trayecto. Esa lógica indica que es hora más que sobrada de aprovechar al máximo las condiciones constructivas que están a disposición para que el progreso se manifieste de veras como tal.

Políticamente hablando, lo que hoy habría que garantizar de manera clara y contundente es que va a haber una línea de acción definida y congruente con los intereses nacionales. Lo que los salvadoreños ya no admitimos es ningún vaivén provocado por el impulso de los intereses sectoriales, grupales o personales. Hay que apostarle al interés nacional, sin evasivas ni desviaciones.

Este es un momento crucial en muchos sentidos, y hay que aceptarlo y asumirlo con la positividad que al país le conviene, por encima de cualquier visión parcializada. Lo que más importa es trabajar por el presente con la mira puesta en el futuro.