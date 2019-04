Tenemos que abrirnos al mundo, en el entendido de que el mundo de hoy es muy diferente al del pasado

Venimos de una configuración mundial que se caracterizó durante muchísimo tiempo por el manejo artificioso de todos los mecanismos del poder. Se partía de una bipolaridad que lo determinaba todo, con la amenaza nuclear como instrumento de intimidación destructiva sin límites. En aquel mundo nadie podía dar un paso sin contar con la venia de los superpoderes, y eso lo vivimos nosotros por experiencia propia llevada al límite en un conflicto interno sin cuartel. Tuvimos la suerte inimaginada de que el avance de nuestro conflicto coincidiera cronológicamente con el desmontaje de aquella escenografía global, y eso nos permitió pasar a esta fase en la que se nos han abierto posibilidades de hallar líneas de acceso al terreno de las realizaciones puestas al día.

Colocados ante estas perspectivas, lo que en verdad tenemos enfrente es un cúmulo de posibilidades que vienen de la mano con responsabilidades que también están marcadas por los signos inequívocos del presente en acción. Y destacamos el término "en acción" porque si algo debemos tener en cuenta a cada paso de nuestro avance por los senderos de la actualidad es que detenernos, por cualquier motivo que sea, es una invitación directa al retroceso, como lo venimos experimentando con tantos efectos depredadores para la vida nacional.

No es casual, por consiguiente, que todos los signos que nos llegan por las más variadas vías estén dirigidos a recordarnos, con creciente presión, que ya no posible permanecer encerrados en ninguna forma de dependencia del pasado. Es claro que siempre hay que contabilizar los productos de las experiencias vividas, pero no para repetirlas mecánicamente sino para utilizarlas como enseñanzas destinadas a aprovechar mejor lo nuevo.

Esto va íntimamente vinculado con el reconocimiento de que al vivir en un mundo cada vez más competitivo tenemos que abrirnos a los diversos ejercicios de competencia que están hoy sobre el escenario mundial. Le ponemos muy especial énfasis a este punto porque cualquier conformismo que signifique enclaustramiento es una receta para el fracaso. Y por el contrario, la determinación de ir a los espacios globales a movernos como partícipes creativos, dentro de nuestras propias peculiaridades, es el mejor pase para entrar en los renovadas rutas del progreso tal como ahora debe asumirse y vivirse.

Este inexcusable cambio de perspectivas nacionales requerirá, por supuesto, toda una planificación y toda una programación de nuevo estilo. Y hay que prepararse sin tardanza para ello. Los antiguos modos de presunta inserción en el fenómeno real ya no tienen validez en los hechos, y por eso los Planes de Gobierno al viejo modo se hallan totalmente fuera de tiempo y de lugar. Hay que ir al encuentro de perspectivas mucho más realistas y actuantes, y esto los Gobiernos que vayan llegando tienen que reconocerlo y validarlo como se debe.

A las puertas de una nueva Administración ejecutiva, lo pertinente sería que ésta empezara activando mecanismos para definir la incorporación plena al fenómeno global, regional y nacional en marcha. Eso sería comenzar con buen pie.