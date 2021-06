Tenemos que pasar en serio y con todas las energías nacionales puestas en línea a una nueva etapa histórica en la que predomine la madurez

El mismo proceso evolutivo nos ha traído a este momento en el que todos los viejos desvíos y desvaríos están quedando progresivamente al margen del fenómeno real, con lo cual se van abriendo nuevas rutas de acceso a una auténtica consolidación democrática en el país. Para muchos, este giro ha sido insospechado, y por eso hay tantas inquietudes en el ambiente, como si estuviéramos ante una dinámica sin asideros reconocibles y frente a un ejercicio de sorpresas que se van presentando insospechadamente. Pero en verdad nada de lo que hoy ocurre ha surgido de la nada, sino que todo responde a la lógica del devenir, sobre las bases de lo que los salvadoreños hemos acumulado en el curso del tiempo, para bien y para mal. Detengámonos, pues, siquiera un momento, a identificar todo esto, ordenando señales, esclareciendo síntomas y verificando resultados.

A más de las conflictividades internas, que sobre todo en los ámbitos políticos vienen siendo ya por desafortunada persistencia nuestro pan de cada día, hoy tenemos un deplorable juego de desconfianzas internacionales, que se cierne sobre nosotros como densa neblina de alta peligrosidad para nuestro proceso. La tensión competitiva entre Estados Unidos y China está en el centro de esta nueva problemática, y debemos tener extremo cuidado para no quedar atrapados por esa ola. Lo que le corresponde a un país como el nuestro es aprovechar con inteligencia y responsabilidad todas las oportunidades que se le presenten, sin perder de vista en ningún instante que no debemos caer en el juego de nadie, sino sacar constructiva ventaja del fenómeno globalizador que está hoy a nuestra disposición.

Entendemos que las crispaciones internacionales se ciernan sobre nosotros con más intensidad que nunca, y encarar dicha situación –lo cual es algo a lo que no podemos escapar– pone un énfasis sin precedentes en el imperativo de hacer uso de una inteligencia realmente acuciosa y penetrante para analizar y proyectar todo lo que se refiere al ejercicio de nuestras relaciones tanto internas como externas. Hay que dejar atrás los descuidos y las inoperancias que estuvieron en primera línea en el curso de nuestras experiencias del pasado, aun del más reciente, para poder actuar e interactuar eficazmente dentro de nuestros diversos espacios de realidad, comenzando por la función política.

El Salvador, en todas sus formas de identidad, debe ser el objeto prioritario del compromiso de todos los salvadoreños con su propia historia. El punto no es dónde nos hallemos geográficamente ubicados, porque El Salvador es de todos, de los que vivimos aquí y de los que viven allá. No asumamos vibras ajenas, ni mucho menos neuras ajenas, sobre el fenómeno de la emigración, que en el fondo no es mecánico sino evolutivo. Los que se van no sólo lo hacen por impulso de huida, sino casi siempre también por anhelo de superación. La inteligencia a la que nos referimos en el párrafo anterior tiene, pues, que intervenir de manera constante.

Es cierto también que el realismo tiene que estar presente en todo momento y circunstancia, lo cual nos obliga a movernos sin ataduras prejuiciadas ni resistencias que quieran estar por encima del buen juicio. Nuestro país tiene la suerte de estar inequívocamente inserto en la nueva época. Eso implica, desde luego, grandes desafíos de sostenibilidad y de viabilidad, pero a la vez las luces de lo nuevo deben contribuir a reorientarnos hacia un progreso que no sea un mero conjunto de nociones repetitivas y de reflejos intrascendentes.

El factor madurez, que destacamos en el título de esta Columna, constituye, sin ningún género de duda, el elemento dinamizador del proceder humano en todos los órdenes de la vida. Y ni la madurez física ni la madurez anímica llegan en forma espontánea: siempre hay que cuidarlas conscientemente para que puedan funcionar de veras como tales. Y en este ámbito donde nos planteamos el punto, que es el ámbito colectivo, el trabajo de maduración se hace aún más demandante y complejo.

Nuestra sociedad presenta una gran cantidad de fisuras y un buen porcentaje de daños por reparar. Lo que no se puede ni se debe es continuar pretendiendo que el país se mueva hacia adelante con el solo propósito de hacerlo, como si fuera un quehacer mecánico. Lo que hay que hacer, insoslayablemente, es estructurar una estrategia integral que permita avanzar en orden y de modo sostenible.

La historia es una suma de ajustes continuados, que reciben insumos del pasado, del presente y del futuro; y por eso, nosotros, los presentes en esta hora así como los que han estado en todas las horas anteriores y estarán los que vengan, tenemos que sumir el arraigo intemporal, y desde ahí hacer lo que nos toca.

Esa es la tarea de siempre y por ende la de esta coyuntura específica. Unámonos a la lógica de desarrollo, para que el desarrollo nos reconozca como agentes de cambio real y permanente.