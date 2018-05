Tenemos un reto por El Salvador, ¿te unes?

Ser joven es sinónimo de alegría, energía, tiempo, búsqueda de oportunidades, exploración sobre quiénes somos y la sintonía con el “¿qué quiero hacer con mi vida?, ¿hacia dónde voy?” Pero en muchas ocasiones te encuentras con barreras invisibles que no permiten que te desarrolles, que te coartan el cumplir tus metas, y aparece el miedo de salir a luchar por tus sueños, porque las dificultades que encuentras son reflejo de la influencia social negativa que no permite cumplir tus anhelos, o simplemente es un grado más de dificultad; es incluso el temor de salir de tu casa y no saber si regresarás, ese temor de no poder ir a un espacio público.